ビデオリサーチは11月26日、2026年の年間テレビCMタレントランキング（速報版）を発表した。関東地区の民放5局を対象とした集計で、CM露出（秒数）は女優の…

ビデオリサーチは11月26日、2026年の年間テレビCMタレントランキング（速報版）を発表した。 関東地区の民放5局を対象とした集計で、CM露出（秒数）は女優の今田美桜（29）が2年連続の1位、CM起用社数は女優の川口春奈（31）が5年連続の1位に輝いた。

CM露出タレントランキングで1位となった今田美桜は、「Indeed」や「J&J」などのCMに出演し、前年に続く2連覇を達成した。2位は「ユニクロ」「マツダ」などのCMでおなじみの綾瀬はるか（41）で、6年連続のトップ3入りと安定した強さを見せた。3位には「丸亀製麺」「ソフトバンク」などに出演する上戸彩（41）が入り、前年の6位から順位を上げた。 注目株は7位にランクインした俳優の町田啓太（36）である。

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「BOAT RACE振興会」や「東急リバブル」などのCMに起用され、前年の312位から一気にトップ10入りを果たした。 川口春奈が27社で5年連続1位、大谷翔平は初のトップ3入り CM起用社数タレントランキングでは、川口春奈が前年の25社を上回る27社を記録し、2022年から5年連続となる首位を堅持した。 2位には、今田美桜と米大リーガーの大谷翔平が21社で同率ランクインした。 今田は前年の20社から社数を伸ばし、露出と起用社数の双方で上位を占めた。 大谷は前年の4位から順位を上げ、自身初のトップ3入りとなっている。