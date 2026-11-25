今永昇太投手が11月14日のイベントでFA交渉の進捗やチーム選びの基準、DeNAへの思いなどを語った。33歳のカブスFA選手がメジャー挑戦と日本復帰の両軸について率直な見解を示した。

11月14日に横浜市で開かれたイベントで、 カブス 所属の 今永昇太 投手がFA交渉の現状と今後の展望について詳細なコメントを残した。33歳となった今永投手は、 メジャーリーグ での活躍が認められたFA権利行使について、交渉の進捗状況や優先するチーム選びの基準を明かした。

今永昇太投手は『投げる哲学者』と称され、長年の実績を積み重ねてきたベテラン左腕である。この日はテンシャルみなとみらい店での来店イベントに登場し、単なる投球技術だけでなく、メンタル管理や生活習慣といった視点からも独自の哲学を語った。多くの話題について率直な意見を述べ、ファンやメディアの注目を集めた。

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FA交渉とチーム選択の優先基準

今永昇太投手はFA交渉の進展状況について具体的な数値や契約額は伏せつつも、チームを選ぶ際の優先順位を明確にした。メジャーリーグで引き続きプレーするか、それとも日本球界へ復帰するかという根本的な選択において、彼自身のキャリアと家族の生活、そして競技環境への適合性が最も重要視されている。

カブスとの関係については、これまでの感謝の気持ちを強調しながらも、FAという制度を通じて最適な環境を探る必要性も理解しているとの姿勢を示した。代理人との信頼関係も良好であり、プロフェッショナルな立場から冷静に判断を下している。この過程で、単なる金銭的な条件だけでなく、球団の野球への哲学や選手育成のシステムも重要な判断基準となる。

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DeNAへの想いと佐藤輝明へのエール

古巣のDeNAに対する思い入れは深く、毎試合のように試合の動向を見守っていることを明かした。15年のドラフト1位でDeNAに入団して以来、チームの一員としての誇りと愛着を持っており、日本球界への復帰を検討する際にもDeNAへの情熱は揺らぐことがないだろうとの見方もできる。ファンからの熱い支持が、彼にとっての大きな支えとなっている。

また、阪神の佐藤輝明内野手へのエールも贈られた。若い選手たちへのアドバイスとしても、ストレスの除去方法や睡眠の重要性について言及し、メンタルヘルスの管理がいかに競技成績に直結するかを説いた。佐藤輝明選手のような若手選手が、今永昇太投手のような経験豊富なベテランの視点から学び取れる点は多く、後進への導きとしての役割も果たしている。

キャリアの歩みとメジャーでの実績

今永昇太投手のキャリアを振り返ると、1993年9月1日に福岡県北九州市で生まれ、北筑高校では甲子園出場を果たせなかったものの、駒澤大学で才能を開花させた。大学3年秋には東都リーグでチームを26シーズンぶりの優勝に導きMVPに輝き、明治神宮大会でも優勝経験がある。15年のドラフト1位指名でDeNAに入団し、22年6月7日の日本ハム戦ではノーヒットノーランを達成するなどの輝かしい実績を残した。

日本代表としての活躍も目覚ましく、19年のプレミア12では優勝に貢献し、23年のWBCでは米国との決勝で先発し、2回1失点で勝利投手となった。同年のWBCでは最多奪三振を獲得し、その後はポスティングシステムを経てカブスに移籍した。NPB通算165試合で64勝50敗、防御率3・18という好成績を収め、メジャー1年目には15勝を記録。今季までの3シーズンで通算86試合、35勝21敗、防御率3・45と安定した投球を披露し続けている。

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生活習慣と長期契約への考え

今永昇太投手は、毎試合見るという古球団への思いに加え、自身の健康管理にも非常に厳格である。睡眠方法と睡眠時間に対する独自の考え方を持ち、それがメジャーリーグでのコンスタントな活躍を支える要因となっている。ストレスを溜め込まないための工夫や、日々をどう過ごすかというライフハックも公開され、アスリートとしての自律性の高さがうかがえる。

日本球界への復帰についての考え方や、長期契約に対する姿勢も重要な話題となった。年齢を重ねることで体のメンテナンスは重要になるものの、経験値の高さと投球術の磨き上げによって、長期的な視野を持った契約も視野に入れている。ファンからは、今永ワールドと呼ばれる彼独特の言葉選びや哲学的な発言にも期待が集まっており、今後のキャリアの行方注目される。