FAとなった今永昇太投手がテキサス・レンジャーズと3年総額4800万ドルで契約合意した。カブスでの3年間の活躍を経て、グローブライフフィールドでの活躍が期待されている。

カブスからFAとなった 今永昇太 投手（33）が、 レンジャーズ と契約合意した。29日（日本時間同日）、ESPNのジェシー・ロジャーズ記者が報じた。

「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者によると、3年契約で総額は4800万ドル（約76億8000万円）を少し上回る程度だという。 カブスで愛された今永がシカゴを離れる。 ロジャーズ記者は自身のXで「関係者によると、今永がテキサス・レンジャーズと合意に達した。 リグリーフィールドで3年プレーしており、グローブライフフィールドでも活躍が期待される」と投稿。

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ローゼンタール記者も「レンジャーズは、今永が本拠地球場に適した投手であり、投球イニングの確保という課題を解決してくれる存在になると見ている」と指摘した。 レンジャーズには過去にダルビッシュ有（現パドレス）、上原浩治、藤川球児、有原航平（現日本ハム）らが所属している。