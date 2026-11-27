セントルイス・カージナルスが短期契約の投手獲得を目指している中、今永滔也もメッツやパドレスなどから関心を集めている。今永は長期契約よりも1年ごとの積み重ねによる緊張感や成長を重視しており、自身を分析し改善点を示してくれるチームを移籍先の優先基準としている。

カージナルスは短い年数で契約が可能な先発投手と救援投手の獲得を目指しているという。 米メディアによると、今永にはメッツ、パドレス、マーリンズも興味を示している模様だ。 カージナルスの意図と、今永の思考法は一致する可能性がある。

キーワードは「短期契約」だ。 カ軍は昨オフ、ドジャースとレッドソックスで7勝を挙げていたメイと契約。 チーム成績が低迷したため、トレード期限で若手有望株との交換でブルワーズに放出した。 今オフも今季3勝で通算72勝の33歳ピベッタ（パドレスFA）や29歳マイズ、通算71勝の31歳ビーバーらを調査している。

Advertisement

いずれも直近に故障歴があり、先発の実績はあるが、長期契約は難しいとみられている投手たちだ。 33歳の今永は今季チーム最多の32試合に登板と丈夫で、望みさえすれば、前記の投手たちより長期契約が結びやすい存在だ。 だが「投げる哲学者」の異名をとる左腕は、思考法が独特だ。14日に「長期契約を優先しないのか」と問うた。