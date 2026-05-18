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今村聖奈がJRA女性騎手として初めてクラシックレースに騎乗

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今村聖奈がJRA女性騎手として初めてクラシックレースに騎乗
今村聖奈JRA女性騎手クラシックレース
📆5/18/2026 9:27 PM
📰nikkansports
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今村聖奈騎手（22＝寺島）が、オークス（G1、芝2400メートル、24日＝東京）でJRA女性騎手として初めてクラシックレースに騎乗する。相棒は忘れな草賞を快勝した有力馬の1頭、自厩舎のジュウリョクピエロ。オークスまで1週間を切りました。

今村聖奈 騎手（22＝寺島）が、 オークス （G1、芝2400メートル、24日＝東京）で JRA女性騎手 として初めて クラシックレース に騎乗する。 相棒は忘れな草賞を快勝した有力馬の1頭、自厩舎の ジュウリョクピエロ

オークスまで1週間を切りました。 今は適度な緊張感を持ちながらドキドキ、ワクワクが増してきています。 オーナーさんをはじめ、寺島先生、厩舎スタッフ、そしてピエちゃん（ジュウリョクピエロ）には感謝しかありません。 出走が‘ゴール’ではありません。

彼女とともに先頭でゴールを駆け抜ける。 プロの騎手として‘この大一番を勝ちたい’という気持ちは強いです。 ピエちゃんにとっては初めての東京競馬場で、2400メートルの距離も初めて。 未知の部分は多いです。

ただ、“したい競馬ができなかった”“平常心でレースに臨めなかった”といった後悔だけはしたくありません。

‘この子は走る’。 まだデビュー前の昨年9月の調教段階から、そう感じていました。1本目の追い切りからあまり教えることがなかったんです。 普通は物見しないようにとか、手前を替えさせるとか、ゴールを教えるためにそこまでしっかり走らせるとか、そういったことがあるんですが、ピエちゃんにはあまり教えることがなかったんです。 直線はだいたいアップアップになるものですが、手応えも良くて、とにかく脚が速くて ‘いい馬ですね。

初戦から楽しみです’と、たくさんの方に話しました。 前走の忘れな草賞も強い競馬でしたし、オークスでもやれると信じています

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今村聖奈 JRA女性騎手 クラシックレース オークス ジュウリョクピエロ

 

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