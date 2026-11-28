3年ほど前、丸の内のKITTEにある文房具店で、オリベッティの電卓「Gioconda（ジョコンダ）」を衝動買いした。その後、開封しないまま放置していたのだが、ようやく開封するとパッケージも本体もビンテージ感たっぷりだった。

3年ほど前、丸の内のKITTEにある文房具店で、オリベッティの電卓「Gioconda（ジョコンダ）」を見つけた。 電卓は大小取り混ぜてかなりの数を持っている。 それでも、この大きさと丸みを帯びた姿には抗えず、気がつけば衝動買いしていた。

ところが、買ったままパッケージを開けずにいた。 筆者はPC系のキータッチが好みで、DIYで組み立てたものを含め、メカニカルキースイッチ採用の電卓をいくつか愛用している。 そんな手持ちの仲間たちと並べると、Giocondaはひときわ異彩を放つ。 ようやく開封すると、3年前に買ったとは思えないほど、パッケージも本体もビンテージ感たっぷりだ。

Advertisement

パッケージには「12 DIGIT」の表示。 スマートフォンがあれば計算はできる時代に、12桁を大きく表示する電卓を机に置く。 その存在自体が、すでに少しぜいたくである。 オリベッティはイタリア発祥の老舗ブランドで、現在はTIMグループの一員。