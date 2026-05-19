今日のスポーツ予想まとめ

【巨人】巨人が7連勝。戸郷は7回を無失点の好投で今季初勝利を挙げた。一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた2点を守り切った。 【阪神】佐藤が3安打3打点の活躍。一回に先制適時打、三回に12号2ランを放った。新人立石はデビュー戦で初安打をマーク。西勇は5回2失点で3勝目を挙げた。 【西武】西川の2号ソロで追い付き、四回に長谷川の5号2ランで勝ち越した。武内は7安打を浴びながらも要所を締め、7回1失点で3勝目。 【オリックス】太田の犠飛で先制し、二回は渡部の安打に失策が絡んで1点追加。九里は要所を締め、5回1失点で4勝目。継投でかわし、マチャドが13セーブ目。 【広島】床田が丁��ģにコースを突き、6回を散発の3安打で無得点に抑えて2勝目を挙げた。0-0の四回にモンテロの2点打で均衡を破り、六回は坂倉の右前打で加点した。 【日本ハム】伊藤は11安打を許しながら6回2失点と粘り、リーグ最多に並ぶ5勝目。楽天は荘司が自己最多の6失点と崩れて4敗目。

【巨人 2-0 ヤクルト】巨人が7連勝。 戸郷は丁寧にコースを突き、7回を無失点の好投で今季初勝利を挙げた。 九回を締めた大勢が3セーブ目。 一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で挙げた2点を守り切った。

ヤクルトは高橋を援護できなかった。 【阪神 4-2 中日】阪神は佐藤が3安打3打点の活躍。 一回に先制適時打、三回に12号2ランを放った。 新人立石はデビュー戦で初安打をマーク。

西勇は5回2失点で3勝目を挙げた。 中日は今季最多に並ぶ借金13。 金丸は5回4失点と精彩を欠き4敗目。 【西武 3-2 ロッテ】西武が逆転勝ち。0-1の三回に西川の2号ソロで追い付き、四回に長谷川の5号2ランで勝ち越した。

武内は7安打を浴びながらも要所を締め、7回1失点で3勝目。 ロッテは打線があとひと押しを欠き、連勝が4で止まった。 【オリックス 2-1 ソフトバンク】オリックスが連敗を4で止めた。 一回に太田の犠飛で先制し、二回は渡部の安打に失策が絡んで1点追加。

九里は要所を締め、5回1失点で4勝目。 継投でかわし、マチャドが13セーブ目。 【広島 3-1 DeNA】広島は床田が丁寧にコースを突き、6回を散発の3安打で無得点に抑えて2勝目を挙げた。0-0の四回にモンテロの2点打で均衡を破り、六回は坂倉の右前打で加点した。 DeNAは反撃が遅く、4連敗。

【日本ハム 6-2 楽天】日本ハムが逆転勝ち。0-1の二回に郡司の3号2ランなどで4点を挙げ、三回は万波の11号2ランで加点した。 伊藤は11安打を許しながら6回2失点と粘り、リーグ最多に並ぶ5勝目。 楽天は荘司が自己最多の6失点と崩れて4敗目。 〔共同





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