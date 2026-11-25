ハーマンインターナショナル株式会社- 11月27日（金）～12月9日（水）実施 -アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」を擁するハーマンインターナ…

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。 また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。

JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。 AKG（アーカーゲー）は1947年に音楽の都・ウィーンで誕生してから、約77年にわたりプロフェッショナルな現場において、マイクロホン、ヘッドホンを中心とする音響機器の設計と製造を行ってきたオーディオブランドです。 高解像度で透明感のあるサウンドや原音を忠実に再現するサウンドバランス、さらに本来の臨場感に近づける広い音場の実現など、ハイクオリティな音響技術を提供してまいりました。

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ブランド誕生以降、約1,200件以上の音響機器関連の特許を取得し、世界各国の名だたるアーティストやエンジニアに愛用された実績も多く、現代音楽界の中でその品質を高く評価され、2005年と2010年にはグラミー賞を受賞しています。 ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。

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弊社のAKG、Harman Kardon、Infinity、JBL、 Lexicon、Mark Levinson、Revelを含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。 また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。 ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。