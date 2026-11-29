2026年を代表するクルマはどれだ？ 「日本カー・オブ・ザ・イヤー2026-2027」の最終選考会が12月3日に開催され、今年の1台が決定する。

スズキ初の軽乗用EVとして登場した『eスカイ』。 最大の特徴は、ガソリン車から違和感なく乗り換えられる使いやすさと、EVならではの経済性を両立したことだ。 新開発のeアクスルや薄型のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、一充電走行距離310kmを実現。

EV専用プラットフォームによって室内空間と取り回しの良さも確保した。 価格は212万円からと、軽EVの普及を後押しする戦略的な設定。 スズキらしい合理的なクルマづくりが、どこまで評価されるか注目だ。 世界的な人気を誇るトヨタのSUV『RAV4』。

Advertisement

力強いデザインと優れた実用性、オンロードからオフロードまで対応する走行性能が魅力だ。 ハイブリッド（HEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）を展開し、電動化とSUV本来の走破性を両立。2026年11月の改良では、泥道や砂地、岩場などに応じて駆動力を制御する「マルチテレインセレクト」を採用し、悪路走破性をさらに磨いた。 幅広いユーザーの期待に応える完成度の高さが、最終選考での強みとなりそうだ。16年ぶりのフルモデルチェンジを果たした日産のプレミアムミニバン『エルグランド』。