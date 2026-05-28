Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

今年の新人声優賞を受賞した5人が改めて振り返る

エンターテイメント News

今年の新人声優賞を受賞した5人が改めて振り返る
新人声優賞寺澤三川
📆5/28/2026 2:49 PM
📰owarai_natalie
49 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 63%

今年の新人声優賞を受賞した5人が改めて振り返った。寺澤は「自分が携わっているコンテンツの現場で、同じく新人声優賞を受賞した藤寺美徳ちゃんと、2人一緒にサプライズでお祝いしていただいたんです」と笑顔で回想した。

今年の 新人声優賞 を受賞した5人が、受賞しての思いを改めて振り返った。 寺澤は「自分が携わっているコンテンツの現場で、同じく 新人声優賞 を受賞した藤寺美徳ちゃんと、2人一緒にサプライズでお祝いしていただいたんです」と笑顔で回想した。

三川は「人生で立つことなんてないかもしれなかったレッドカーペットを歩けたのも、本当にうれしかったです」とこの日のレッドカーペットの感想を伝えた。 村上は「お祝いに回らないお寿司を食べに行きたいです、と言っていたら、父親と出演作のスタッフさんと、2回も回らないお寿司に連れて行ってもらえて。 『ああ、受賞したんだな』とお米と一緒に噛み締められました！ 」とほほえましいエピソードを披露した。

また、かないも当時を振り返り「母も声優をやっていたので、私も小さい頃から高橋和枝さんに本当にお世話になっていて。 その賞をいただけて本当にうれしかったのを覚えています」と回顧した。 後半では、共通の質問に対し一斉に○×札で回答する質問コーナーが展開された。

「声優になって、想像と違ったなと感じたことはありますか？ 」という質問には全員が○と回答。 高野は「アフレコ現場も、マイク前のお芝居も、すべてが新鮮で、楽しいと感じるのと同時に、難しさも感じます」と答え、寺澤は「全然オーディションに受からない」とリアルな悩みを明かした。 司会者にアドバイスを求められたかないは「私はオーディションに行くと『もう知ってるよ』と言われるので、あんまり呼んでいただけないんです（笑）」と中尾と顔を見合わせて笑った。

次の「落ち込んだ時、復活する方法を持っていますか？ 」という質問に×を出したのは村上。 しかし詳しく聞かれると、「回復が必要なほど落ち込んだことがないかもしれないです……！ 」とポジティブな回答で場を和ませた。

○を出した中山が「僕はバイクに乗るので、落ち込んだ時は夜の東京の街に（バイクで）行きます」と話し、ほかの登壇者から「カッコいい！ 」と声が上がる中、神尾は「僕はコンビニで大人買いです（笑）」とささやかなストレス解消法で一同を笑わせた。 ベテランと新人という組み合わせながら、終始笑顔の絶えないトークを繰り広げた声優陣。 アンバサダーの神尾が改めて「4日間、映画祭は続きます。

日本未公開の中国アニメなども公開されていますので、ぜひ足を運んで一緒に盛り上げてください」と呼びかけ、最後は中尾の「バイバイキーン！ 」の声でトークショーを締めくくった

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

owarai_natalie /  🏆 25. in JP

新人声優賞 寺澤 三川 村上 かない 高野 神尾 中尾 声優 トークショー

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 17:49:21