今年の新人声優賞を受賞した5人が改めて振り返る

今年の新人声優賞を受賞した5人が改めて振り返った。寺澤は「自分が携わっているコンテンツの現場で、同じく新人声優賞を受賞した藤寺美徳ちゃんと、2人一緒にサプライズでお祝いしていただいたんです」と笑顔で回想した。

今年の 新人声優賞 を受賞した5人が、受賞しての思いを改めて振り返った。 寺澤は「自分が携わっているコンテンツの現場で、同じく 新人声優賞 を受賞した藤寺美徳ちゃんと、2人一緒にサプライズでお祝いしていただいたんです」と笑顔で回想した。

三川は「人生で立つことなんてないかもしれなかったレッドカーペットを歩けたのも、本当にうれしかったです」とこの日のレッドカーペットの感想を伝えた。 村上は「お祝いに回らないお寿司を食べに行きたいです、と言っていたら、父親と出演作のスタッフさんと、2回も回らないお寿司に連れて行ってもらえて。 『ああ、受賞したんだな』とお米と一緒に噛み締められました！ 」とほほえましいエピソードを披露した。

また、かないも当時を振り返り「母も声優をやっていたので、私も小さい頃から高橋和枝さんに本当にお世話になっていて。 その賞をいただけて本当にうれしかったのを覚えています」と回顧した。 後半では、共通の質問に対し一斉に○×札で回答する質問コーナーが展開された。

「声優になって、想像と違ったなと感じたことはありますか？ 」という質問には全員が○と回答。 高野は「アフレコ現場も、マイク前のお芝居も、すべてが新鮮で、楽しいと感じるのと同時に、難しさも感じます」と答え、寺澤は「全然オーディションに受からない」とリアルな悩みを明かした。 司会者にアドバイスを求められたかないは「私はオーディションに行くと『もう知ってるよ』と言われるので、あんまり呼んでいただけないんです（笑）」と中尾と顔を見合わせて笑った。

次の「落ち込んだ時、復活する方法を持っていますか？ 」という質問に×を出したのは村上。 しかし詳しく聞かれると、「回復が必要なほど落ち込んだことがないかもしれないです……！ 」とポジティブな回答で場を和ませた。

○を出した中山が「僕はバイクに乗るので、落ち込んだ時は夜の東京の街に（バイクで）行きます」と話し、ほかの登壇者から「カッコいい！ 」と声が上がる中、神尾は「僕はコンビニで大人買いです（笑）」とささやかなストレス解消法で一同を笑わせた。 ベテランと新人という組み合わせながら、終始笑顔の絶えないトークを繰り広げた声優陣。 アンバサダーの神尾が改めて「4日間、映画祭は続きます。

日本未公開の中国アニメなども公開されていますので、ぜひ足を運んで一緒に盛り上げてください」と呼びかけ、最後は中尾の「バイバイキーン！ 」の声でトークショーを締めくくった





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