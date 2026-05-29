今年の海星は特徴のある子が多い

海星は今年の特徴のある子が多いと評価される。東福岡高をPK戦まで追い込んだ2023年インターハイの戦いに憧れ、門を叩いた選手が多い。

今年の海星は、特徴のある子が多いと評価される。 東福岡高 を PK戦 まで追い込んだ2023年 インターハイ の戦いに憧れ、門を叩いた選手が多い。 惜しくも敗れた先輩たちを超えるために 県大会 で負けるわけにはいかなかった。

試合の入りは決して良かったとは言えない。 緩く試合に入った結果、前半2分には津に自陣までボールを持ち込まれるとMF足立稜が打ったシュートがDFの手に当たって、PKを献上。 このピンチはGK三谷真脩のセービングによって切り抜けた。 嫌な流れではあったが、「インターハイは試合時間が短いので、絶対に立ち上がりは何かあると言っていた。

止めてくれたので問題なかったし、気にはしなかった」と高木監督は話した。 昨年の選手権予選で準決勝まで進み、有観客での試合に慣れていたことも大きく、時間の経過とともに攻撃のギアが入り始めた。

「器用な選手が多いわけではないので、自分たちの良さをどんどん出すだけ」という海星は、ストロングポイントであるFW伊藤倫太郎とFW西村友秀の2トップにボールを積極的に入れるのが今年のスタイルだ。2人が果敢にスペースへと飛び出し、見せ場を作ると8分には右でボールを持った西村のパスから、MF宮崎夢人がゴール前に展開。 最後は反対サイドから中に入った川北が決めて、均衡を崩した。 勢いに乗った海星は15分にも左中間を川北が突破し、ゴール前にパス。

こぼれ球を西村が狙ったがシュートは枠を捉えることができない。16分には左サイドを抜け出した伊藤のパスを宮崎がダイレクトで合わせたが、クロスバーに嫌われ2点目とはならなかった。

「1点取れたのは良かったけど、その後が続かなかった。 チャンスはあったけど、相手の集中力が高かったし、自分たちで試合を難しくしてしまった」と高木監督の言葉通り、試合を決定づける2点目が奪えなかった結果、後半の試合展開は難しくなった。

「後半はみんなの疲れが見えて来て、テンポ感が遅くなった。 もう少しテンポを上げたかった」と続けるのは西村で、失ったボールを自陣に入れられる場面もあった。 後半5分にはDF笠井瑛一の縦パスから、FW濱田隼輔に自信を抜け出されそうになったが、DF河村翔が冷静に対応。 以降も上手くいかない時間は続いたが、三重サッカーアカデミーからのチームメイトである河村とDF高橋輝人CBコンビが失点の隙を与えない





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