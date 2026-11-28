四国オープンゴルフで今平周吾が７０アンダーで首位に立つ中、河本力は強風下でも粘り通算１４アンダーで２位につけ、前回の無念の２位からのリベンジに意欲を見せた。

首位で出たツアー２勝の 河本力 （２６）＝大和証券＝が強風下で４バーディー、２ボギーで７０と耐え、通算１４アンダーで首位と１打差の２位に踏みとどまった。 心に強く誓うのは、２週前の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズが最終日中止で無念の２位に終わったリベンジ。

愛媛県出身で幼少期に観戦に訪れた地元の四国で、４年ぶり３勝目をつかむ。５位で出たツアー１１勝の今平周吾（３４）＝ロピア＝が６７で通算１５アンダーの単独首位に浮上した。 最終１８番。 砂まみれの目をこすり、河本はバーディーパットに全集中した。５メートルのフックラインをねじ込むと右拳を振り、大歓声を浴びた。 パー５の１０番と１８番は初日から２日間、バーディーなしで１つ落とし「２日間で５打多い」。

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飛ばし屋らしく悔しがった前日から一転、「ロングホールはマストで取れるのが僕のゴルフ。 明日につながる」と笑みがはじけた。 最大瞬間風速１３・１メートルの突風が襲い、今季１位を誇る平均飛距離は２７５ヤードの３４位と苦戦。 それでも、３番は２打目を追い風に乗せて８０センチに寄せ、４番は５メートルを沈めて連続バーディー。１２番でＯＢ、１７番のバンカーショット後は風に舞った大量の砂が目に入ったが「アイボンしました」とペットボトルのキャップに入れた水で洗浄して耐えた。２週前、今平と４打差２位から逆転Ｖを狙った最終日が濃霧の影響で中止。