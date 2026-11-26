北海道新聞の今井裕紀記者がロシアでスパイ容疑で拘束され、妻ののぞみさんが早期解放を求める手記を公表。1歳9カ月の娘との再会と日露懸け橋への願いを訴えている。

北海道新聞 の ユジノサハリンスク 支局長、 今井裕紀 記者（34）がスパイ活動の疑いで ロシア 当局に拘束されてから1カ月余り、妻の 今井のぞみ さんが夫の早期解放を求める手記を一般に公表した。この動きは、日露間の緊張が高まる中での家族の切実な願いであり、国際社会への強い呼びかけとなっている。のぞみさんは、娘が父親の不在を認識し始めている現状を明かし、心からの解放を求めている。夫妻は ロシア 文化への深い愛着から結ばれ、日露の懸け橋となりたいという今井記者の夢は、娘への想いと重なるものだった。

拘束の真相と家族への衝撃

今井記者は、2年間の特派員任期を終え、ロシア極東のユジノサハリンスクを10月13日に出発、北京経由で翌14日に羽田空港に到着する予定だった。任期中に生まれた娘を溺愛しており、帰国日には直ちに保育園に迎えに行く準備を整えていた。普段は空港や飛行機からの連絡を密に入れていた人物だが、13日朝を最後に連絡が途絶えた。妻ののぞみさんは、夫が無事飛行機に乗っていることを祈りつつも、やがて拘束という衝撃的な事実を知らされることとなった。

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拘束された夫の姿を映した動画には、後ろ手に腕を縛られた今井記者の姿と、家族への土産が入ったスーツケースが映り込んでいた。この光景を目にしたのぞみさんは、息ができなくなるほどの絶望感を覚え、心が引き裂かれる思いであった。一晩中眠れずに朝を迎えたが、現実として受け入れられず、涙すらか出ないほどの精神的打撃を受けたと振り返っている。この出来事は、ただの海外勤務中の事故ではなく、深刻な国際問題へと発展した最初の兆候でもあった。

日露文化への愛着と経歴

今井記者とロシアの縁は、祖父が樺太（サハリン）で生まれ育ったことに端を発する。自身にもルーツの一つがあると強く感じ、日露関係やロシアの歴史、文化について熱心に学んできた経緯がある。大学時代には図書館にこもり、ソ連の映画を鑑賞し続け、サンクトペテルブルクを夢のような場所と語り、プーシキンの「青銅の騎士」を何度も読み返していた。ロシア語を極めたいという強い意志から、浪人してでも留学先を選んだという背景がある。

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北海道新聞に入社後も、根室、釧路、東京と勤務地を変えながらロシア語教室に通い続け、言語能力を磨き上げてきた。ビザなし交流で根室を訪れた北方四島の島民を自宅に受け入れ、一緒に食卓を囲むなど、人的なつながりを大切にしてきた写真も残されている。学生時代から親しくなった妻との結婚記念日も、ロシアの作曲家ショスタコーヴィチの誕生日である9月25日に設定されるなど、ロシア文化への愛着は生活の一部であった。

家族の願いと実態

昨年9月には、生後半年の娘を連れて現地のユジノサハリンスクを訪れた際、子供用品を買いそろえ、家族3人で街を歩いた。海や動物園、博物館を訪れる中で、今井記者は「ずっとこんな時間が続けばいいのに」と語っていたという。特派員としての任期を終えた送別会では、「娘にも日露の架け橋になるような仕事をしてほしい」という願いを表明していた。この言葉は、単なる職業的な誇りではなく、家族の幸せと国際的な理解を結びつける重要なメッセージでもあった。

拘束から1カ月余りが過ぎ、娘は1歳9カ月に成長し、一人でトイレに行けるようになったり、言葉が増えたりしている。今井記者が組み立てたアンパンマンのおまるがお気に入りとなり、育児の現場でも夫の痕跡を感じているものの、暗い廊下の先を見て「パパ、いないねー」と話す姿に、妻は心を痛めている。子どもが育つかけがえのない時間を巻き戻すことはできないが、クリスマスや正月、娘の2歳の誕生日に父親が立ち会えないかもしれないという不安が募っている。

外交的動きと今後の見通し

今井記者は10月13日にロシア連邦保安局（FSB）に拘束され、モスクワの拘置所に収容されている。北海道新聞社は11月12日、今井記者の実名を公表し、社会的な関心を集めた。高市早苗首相は、中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議においてプーチン大統領と対話し、今井記者の即時解放を要求した。これは日本の政府レベルでの明確な外交的立場を示すものとなった。

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また、武藤顕駐露大使は23日、モスクワの拘置所を訪れて今井記者と面会し、健康状態に問題がないとの説明を受けたという。今井記者の両親も、一人息子との再会を強く願い、母親は刑務所の前で座り込み、身代わりになりたいと泣きながら訴えるほどである。のぞみさんは手記の最後に、今井記者が家族の大切な存在であることを強調し、早期解放のため皆さまの力添えを求めている。この願いが国際的な共感を呼び、迅速な解決に向けた動きへと繋がることを期待している。