俳優の今井竜太郎（２１）が２８日、都内で自身初の写真集「Ｉ ａｍ Ｉ」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。 ８月に最終回を迎えた「仮面ライダーゼッツ」で主人公を演じ、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「真田十勇士 ＳＨＡＤＯＷＳ ＯＦ ...

今井竜太郎 今年の漢字は「続」 ドラマ「真田十勇士」など話題作で飛躍し決意「初心を忘れずに」 愛犬２匹と撮影した初写真集は「２００点！ 」８月に最終回を迎えた「仮面ライダーゼッツ」で主人公を演じ、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「真田十勇士 ＳＨＡＤＯＷＳ ＯＦ ＴＨＥ ＴＥＮ ＮＩＮＪＡ」では薬や毒を操る忍・三好清海役を務めている。

飛躍の１年を振り返り「毎日充実した環境でお芝居をさせていただいた。 恵まれた環境に感謝の気持ちでいっぱいです」としみじみ。 今年を漢字一文字で表すと「続」といい、「役をいただいたときは、その役を誰よりも愛して、そのお芝居で生きる役者になると心がけている。 初心を忘れずにこれからも努力し続けていきたいという思いです」と理由を語った。

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来年の目標は「ヒューマンストーリー系の作品に出たい。 繊細なお芝居は魅力的」と意欲を見せた。 プライベートでは「最近、たこ焼き作りにハマっています」と明かし「たこ焼きに変わったタネを入れて楽しんでみたいです」と話した。 撮影では、実家で飼っているという愛犬のポメラニアン２匹（アーク、ルーク）とも撮影し「とてもかわいくて、ＭＶＰはワンちゃんです」と笑顔。