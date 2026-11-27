アメリカのテキサス大学ダラス校の研究チームが人間の生きた細胞にデジタルデータを保存したうえで、第三者によるデータの読み取りを困難にする技術を開発したと発表しました。研究チームはビートルズの楽曲「レット・イット・ビー」の歌詞をDNAに記録し、細胞分裂を繰り返した後も正確に読み取れることを確認しています。

生きた細胞をデータの保存媒体として利用する場合も、第三者によるデータの読み取りを防ぐ仕組みが必要です。 そこで研究チームは「DNA CODEC」という技術を開発しました。 研究チームによると、生きた哺乳類の細胞でデータの保存・難読化・アクセス制御を組み合わせた技術はDNA CODECが初とのこと。

DNA CODECではデジタルデータを圧縮してDNAの塩基配列に変換し、本物のデータと同じ長さのダミーデータを作成します。 本物のデータとダミーデータをそれぞれ別の細胞に組み込んで混ぜ合わせることで、DNAの塩基配列を読み取っても元のデータを特定することが難しくなる仕組みです。 以下の画像はDNA CODECによるデータの保存と読み取りの仕組みを示したもの。 ダミーデータを持つ細胞は別途保管されており、データを復元するための「鍵」として機能します。

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鍵となる細胞の塩基配列も読み取ることで、混ぜ合わせた細胞から得られた情報からダミーデータを取り除き、元のデータを復元できるというわけです。 DNA CODECの性能を確かめるべく、研究チームはビートルズの楽曲「レット・イット・ビー」の歌詞の一部に当たる272文字をDNAに変換し、遺伝子編集技術「CRISPR」を用いて人間の腎臓由来の細胞に組み込みました。 以下の画像は実験の手順を示したもの。 元のデータをDNAの塩基配列に変換してダミーデータを組み合わせ、細胞に組み込むためのDNA断片を設計。