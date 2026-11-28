科学者たちが何千もの人々の話を盗み聞きしてわかったのは、わたしたちが日常会話を失っていることだった──そんな研究結果を受けて、わたしは自分の生活を1週間録音してみた。

は今年初めに発表され、そこから興味深い仮説がいくつも生まれた。 共著者のひとりであるヴァレリア・ファイファーは、デジタルコミュニケーションが話し言葉に取って代わっているのではないかと推測した。

それは必ずしも悪いことではない。 わたしはロンドンに住む親しい友人とほぼ毎日ショートメッセージをやりとりしているが、そのおかげで、何カ月間も顔を合わせていなくても親密な関係を保つことができている。

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「もしかすると、いまのわたしには、些細なことをいちいち人に話す必要がなくなっていて、コミュニケーションを取捨選択することで、より重要なことだけに絞っているのかもしれません」。 そうわたしに語ったのは、オハイオ州立大学の健康心理学者ジョシュア・スマイスである。 彼は前述の研究にはかかわっていない。 一方、メールは、もっと気がかりな可能性を指摘した。