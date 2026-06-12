人身傷害保険の特徴と補償範囲について

自動車保険の人身傷害保険は、車外補償型や他車・車外自動車事故を付帯している場合があります。また、人身傷害保険は自分の契約から先に補償を受けられるため、示談を待たずに治療費などを確保しやすい仕組みです。

自動車保険 の 人身傷害保険 は、車に乗っている時だけの補償と思われがちですが、 車外補償型 や他車・ 車外自動車事故 を付帯している場合があります。 さらに、 人身傷害保険 は「過失割合の影響を受けにくい」という特徴があります。

通常、相手がいる事故では「あなたにも過失があります」となると、その分受け取れる補償が減ることがあります。 しかし、人身傷害保険は自分の契約から先に補償を受けられるため、示談を待たずに治療費などを確保しやすい仕組みです。 例を挙げると、30代男性が自転車通勤中に車にはねられ骨折したケース。 相手側の過失が大きかったものの、相手は任意保険未加入で自賠責のみでした。

男性は長期通院と休職を余儀なくされましたが、自賠責の傷害補償は原則120万円。 治療費や休業損害を考えると、働き盛り世代には十分な補償とは言えない状況になったのです。 この男性は、自動車保険を更新した際、代理店から人身傷害保険にある人身傷害乗用具事故補償特約の付帯を勧められたことを思い出しました。 証券を確認すると、人身傷害保険の補償範囲に人身傷害乗用具事故補償特約の記載があったため、代理店に自転車事故に遭ったことを報告しその結果、不足分についても補償を受けることができました。

人身傷害保険は、自転車事故や他車事故など、車外で発生した事故も対象になる場合があります。 また、人身傷害保険は自分の契約から先に補償を受けられるため、示談を待たずに治療費などを確保しやすい仕組みです





bestcarmagazine / 🏆 55. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

人身傷害保険 車外補償型 他車事故 車外自動車事故 自転車事故 補償範囲 示談

United States Latest News, United States Headlines