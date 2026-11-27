お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２５日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。 この日は、パピヨン・千葉恵をゲストに迎え「【ぼったくり子豚カフェ】話題のパピヨン千葉を呼び出して水ダウの...

この日は、パピヨン・千葉恵をゲストに迎え「【ぼったくり子豚カフェ】話題のパピヨン千葉を呼び出して水ダウの裏話を聞いたら…【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。 千葉は、１８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で「ミニブタカフェでぼったくりドッキリ」を仕掛けらて話題に。

仕掛け人のコワモテ男性２人組から違法な請求をされた千葉は、怯むどころか猛然と反論。 胸ぐらを捕まれて凄まれると「さわってんじゃねえよ！ お前！ おかしいだろ！

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おら！ 」と仕掛け人を後方まで突き飛ばす芸人らしからぬパワーも見せつけた。 ドッキリ史上でも例を見ない衝撃展開にＳＮＳでも「早いけど、今年１番笑った地上波テレビは、水ダウ豚カフェ千葉恵さんの回でした」「パピヨン千葉がショルダータックルするシーンほんますき」「パピヨンの千葉恵さんのブタドッキリやっと観れた めっちゃ面白いじゃん」「パピヨン千葉さんが仕掛け人のイカつい取立て人より遥かに身体が分厚かったのも舌戦も勝ってたのが超面白い」「男はいざという時パワーと眼圧がものを言う」などの反響が寄せられた。