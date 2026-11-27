THQ Nordicは11月26日、Grimlore Gamesが手がけるアクションRPG『Titan Quest II』向けに最新アップデートを配信した。

THQ Nordicは11月26日、Grimlore Gamesが手がけるアクションRPG『Titan Quest II』向けに最新アップデートを配信した。 本作は、現在PC（Steam/Epic Gamesストア）向けに早期アクセス配信中。

『Titan Quest II』は、ギリシャ神話をモチーフにしたハック＆スラッシュ形式のアクションRPG『Titan Quest』の続編だ。 ソロプレイおよび最大4人でのオンライン協力プレイに対応。 報復の女神ネメシスが自制心を失い、逆らう者すべてに永遠の罰を課そうとしている古代ギリシャの世界を舞台とし、プレイヤーは神話世界を冒険し罰を受けた者たちを解放しながら、ネメシスを止めるべく戦う。

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本作の古代ギリシャの世界には多様な環境が用意され、その中には数多くの謎と秘密が隠されているほか、ケンタウルスやグリフォン、サイクロプスなど、ギリシャ神話や本作オリジナルのモンスターが存在。 プレイヤーは多種多様な武器を駆使し、敵と戦っては戦利品を獲得し、装備を充実させていく。 また、本作ではそれぞれ長所と短所があるマスタリーを2つ組み合わせてキャラクタークラスを作ることができ、スキルのカスタマイズや特性、アイテムも取り合わせながら、自分なりのプレイスタイルを表現することが可能だ。