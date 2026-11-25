『不滅のあなたへ』フシ役、『マッシュル-MASHLE-』フィン・エイムズ役、『夜桜さんちの大作戦』朝野太陽役などで知られる声優の川島零士が24日、自身のインスタグラムを更新し、一般女性と結婚式を挙げ…

『不滅のあなたへ』フシ役、『マッシュル-MASHLE-』フィン・エイムズ役、『夜桜さんちの大作戦』朝野太陽役などで知られる声優の川島零士が24日、自身のインスタグラムを更新し、一般女性と結婚式を挙げたことを報告し、オフショットを大量に投稿した。2025年に一般女性と結婚したことを報告していたが、今回は結婚式の写真を投稿。

「大好きな人と、結婚式を挙げました。 好きな人たちに囲まれて、たくさんの人たちの力を借りて。 自分がどれほど周りの人に生かされているのかを改めて感じた、これまでの人生を振り返るような最高の一日でした」と喜び。

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「結婚という形を取らなくても、式を挙げなくてもいい今の時代。 それでも僕たちが結婚式を挙げる理由はなんだろう？ 親に晴れ姿を見せたい。 儀式は大切にしたい。

自分たちの好きなものを詰め込みたい。 そしてみんなに『ありがとう！ 大好きだー！！！ 』って伝えたい。

そんなところから考え始め、自分たちにとって意味のないものは省き、ルーツのあるものを汲み取り、脱構築し、再構築していきました。 誰かにとっての正解ではなく、僕たちなりの意味を一つひとつ探しながら」と経緯を伝えた。 式のテーマは『QUARTZ TO AMETRINE』。

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「うちの保護猫の姉妹、あめとりん。5月24日の誕生日石とされる「アメトリン」から名前をつけました。 アメトリンは、アメジストの紫とシトリンの黄金色が、一つの結晶に共存する石。 二つの色は融合するのではなく、お互いの色を残したまま、一つになっている。 アメジストには「精神性」「冷静さ」「癒し」、シトリンには「希望」「行動力」「繁栄」、そしてアメトリンには「調和」「安定」、陰と陽、静と動。

相反するものが一つになることで生まれる調和。 そんな石の意味が、雰囲気も性格も違う僕たちにぴったりだと気づきました。 無色透明のクォーツが時間をかけて成長し、さまざまな影響で色を帯びる姿は、人との出会いや関わりによって変化していく人生そのもののように思えました」と説明。 はじまりの白衣装のテーマは『Path × Place』。

「花婿のPathは、道を切り開き、前へ進む意志。 花嫁のPlaceは、温かく包み込み、安心できる場所。 白のタキシードはSUBLATIONSの金山大成さん、ニック中村さんと一から制作。 初めてのフルオーダーでした。

英国のロイヤルウェディングや軍礼装、肋骨服（ユサール）から着想し、不要な装飾を省いて、僕に合う中性的なデザインへモダナイズ。 生地からボタンの一つひとつまで一緒に選びました」。

「胸元のロープは、僕が主演を務めた『不滅のあなたへ』のフシをモチーフにした、人や世界との繋がり、そして縁。 一緒に隣を歩くけれど、僕が半歩前を進む。 構築的なフォルムには、その意志を。 スラックスのスカートは花嫁のドレープが花婿に融合し、彼女から影響を受け変化していく僕自身の表現です。

ウェディングドレスは妹が制作してくれました。 花嫁の第一印象は「天使」。 陽だまりのように、温かく静かに空間を満たす存在。 それは光のように広がり、音のように空間に影響する。

見えないけれど、確かに感じるもの。 内側のサテンには本人が持つ輝きを、外側のシフォンには空間へ溶け込む柔らかさを。 均等ではない有機的なドレープには、温かさや、音、リズムを。 そんな想いを妹が形にしてくれました」。

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お色直しの黒衣装のテーマは『AMETRINE』。 僕たちが出会ったのは学生時代のファッションショー。 だから今回も、ファッションショー形式で再入場しました。 衣装はKis-My-Ft2やSnow Manなどの衣装も手がける若林ケイジさんと、チームの皆さんに制作していただきました。

大切にしたのは、紫と黄金色、そしてその「境界」。 境界とは、二つを分ける線ではない。 二つの存在が、最も美しく出会う場所」。

「それぞれの輪郭や本質を失うことなく、同じ時間を積み重ねていく。 その境界は、二人が並び、立ち、同じ空間を共有した時、初めて完成する。 衣装そのものだけではなく、二人の余白や距離、立ち姿まで含めて。 その時間の集積が、結晶となり、家族になっていく」。

「胸元のブローチはフランスのオートクチュールにも用いられるリュネビル刺繍でビーズや糸の繊細な輝きを紡いだfilcoteさんにオーダー。 アメトリンの紫と黄金色、永遠の愛を象徴するマートル、花火のきらめきを。 ヘッドピースは、いつもヘアメイクをやってくれる高校時代からの友人が製作。 クォーツの透明からそれぞれの色が現れ、相手へ近づく境界で色が交わっていくグラデーションを。

そう！ 僕らのファッションショーといえばヘッドピース！ ほかにも音楽を作ったり、司会台本も朗読台本も書いたり、プロフィールブックはVer.30くらいまで作ったり（笑）どう考えても狂気」」と振り返った。 最後に「当日の演出も、衣装も、音楽も。

準備の時間を含めて、たくさんの人に支えられました。 こんなにもたくさんの大好きな人たちと、ひとつの一日を創り上げられたこと。 みんなが『零士たちの人徳だな。 こんなに普通集まってくれないよ』と言ってくれました。

感慨深いです。 本当に幸せ者です。 改めて、当日だけじゃなく、今まで僕と関わってくれたすべての人たちに。 『ありがとう！！ 大好きです！！！ 』『これからもよろしくね！ 』」と関係者に感謝した。