人気キャバ嬢ゆいぴすが19日までにXアカウントを非公開にした。事実無根の憶測や批判に精神的ダメージを受け、SNS活動休止を決断した経緯と今後の動向を解説する。

人気キャバレー嬢の ゆいぴす が、自身の X（旧ツイッター） アカウントを19日までに非公開状態へと変更した。この措置は、SNS上における事実無根の憶測や批判的なコメントに耐えきれず、精神的な疲弊をきたしたことが直接的な理由である。同氏は同日、インスタグラムのストーリーズ機能を通じてこの決断の背景を明かした。

X休止の理由はメンタルヘルス

ゆいぴすはインスタグラムのストーリーズにて、Xを削除した理由について「あることない事かかれて疲れちゃった」と率直に告白した。さらに、「イライラするからTwitter消した‼️」などと続け、「反論しても揚げ足取られて本当にメンタルやられる、、、」と、無関係な批判に対して反論した際にさらなる攻撃を受ける悪循環に苛まれていた現状を語った。事実ではない情報を拡散されることによる精神的ダメージが、この行動を促した最大の要因となっている。

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他SNSでの活動は継続予定

ただし、Xの休止がすべてのソーシャルメディアでの活動終了を意味するわけではない。同氏は「インスタとYouTubeは平和だから これからも続ける‼️」と宣言し、他のプラットフォームでの発信は維持する意向を示した。今後は当分Xを使わない方針だが、「アプリ消しただけ‼️」と補足しており、刺激中毒傾向があるため、いずれ再開する可能性にも言及した。「今まで消す覚悟なかったけど」と振り返りながら、「ハッピー✨」という表情で気丈な姿勢を保っている。

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番組降板と関係者逮捕の余波

今回のSNS休止の背景には、最近立て続きに起きた一連の騒動が深く関係していると見られる。ゆいぴすはYouTubeのキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL（ラストコール）」（日曜後9.0配信）で審査員「クイーン」として出演し注目を集めていたが、「マンジャロ騒動」を巡り実業家の溝口勇児氏と対立したことを機に、同番組から距離を置くことになった。番組を降板した後も、自身のYouTubeチャンネルなどで「LAST CALL」出演者とのコラボ動画を投稿するなど精力的に活動続けてきたが、今月15日には親交が深かった「あっすん」こと小栗彩朱佳容疑者が風営法違反（無許可営業）の疑いで愛知県警に逮捕された。

憶測と批判が加速した環境

番組からの降板トラブルや、親しい人物の逮捕といった敏感な出来事が相次いだことで、X上では様々な憶測や批判が飛び交う状況が続いていた。ゆいぴすはこれらの騒動によって個人が狙われる形での攻撃が激化し、正常なコミュニケーションが困難な状態に陥っていたと推測される。精神的な休息を取る必要性を痛感し、一旦デジタル空間から距離を置くことで、自身のメンタルヘルスの回復を図る選択を下したと解釈できる。今後の復帰時期や再開のタイミングについては具体的な日付は明示されていないが、自身のペースで recovery を進める考えを示している。