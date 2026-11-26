TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が25日、放送された。お笑いコンビ、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎（36）と大ちゃん（35… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今放送は「マンガ、作品によっては出てくる食べ物を実際に食べながら全巻読破する事も可能説に…芸人コンビ3組が『食べ物少なめマンガ』をそれぞれチョイスして挑戦」。 ちゃんぴおんず 、ママタルト、マユリカの3組が登場。

選ぶ漫画は10巻以上のしばりがある。 大崎が桂正和氏のマンガ「I"s」（アイズ、97年～00年＝15巻）を選びつつも、最終的に選んだのは「DEATH NOTE」（原作大場つぐみ、漫画小畑健）だった。

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「DEATH NOTE」に登場する死神はりんごが大好物の設定で、何度もりんごを食べる羽目になった。 大崎がマンガを進めると「はい、リンゴ！ 1巻で（リンゴ）2個出てきた」とりんご頻出を巡って怒り爆発。 大ちゃんが「食ってねーだろが！ 」と大声を出すと、大崎は「お前が食うっていう約束やったやろ！