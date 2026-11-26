プレスリリース 人材ビジネス特化CRM「PORTERS」に、 1つの更新から関連データまで自動反映する 新機能「Automation」を追加

～1つの更新をきっかけに関連データまで自動反映。 転記・入力漏れ・二重登録をなくし、提案スピードとデータ品質向上を支援～ 人材ビジネス向けクラウドサービスを提供するポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西森康二）は、人材ビジネスに特化したCRM「PORTERS」において、データの登録・更新をきっかけに、あらかじめ設定した処理を自動で実行する新機能「Automation」を、2026年11月26日より提供開始します。

すでにPORTERSをご利用の約2,800社が、追加費用なしでご利用いただけます。 本機能により、これまで手作業で行われていたデータの登録・更新・通知を自動化します。 転記や入力漏れによる手戻りを減らし、求職者・求人情報を常に最新の状態に保つことで、マッチングと提案のスピードを高めます。 すでにPORTERS をご利用のお客様は、営業担当より順次ご案内いたします。

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今後は、すべてのお客様がご自身で設定・利用できるよう、提供範囲を拡大する予定です。 - 求職者フェーズを「個人情報削除依頼」に更新したとき、個人情報項目をマスキングする「Automation」は、PORTERS上でのデータの作成・更新・削除をトリガーに、あらかじめ設定したデータの更新や登録処理を自動で実行する機能です。 設定画面のフロー作成画面で、「どういうときに（トリガー）、何をするか（アクション）」を設定します。