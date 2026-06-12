人を増やさない採用チームのリソース確保術

人事・採用担当者向けオンラインセミナー「繁忙期をどう回す？『人を増やさない』採用チームのリソース確保術」をパーソルイノベーション株式会社とパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社が共同開催。採用業務におけるリソース不足や業務の属人化といった課題を解説し、人材不足時代に求められる持続可能な採用オペレーションの在り方を実践的なヒントを提示します。

2026年6月12日、パーソルグループのパーソルイノベーション株式会社とパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、 人事・採用 担当者向けオンラインセミナー「 繁忙期 をどう回す？

『人を増やさない』採用チームのリソース確保術」を共同開催します。 このセミナーでは、採用業務におけるリソース不足や業務の属人化といった課題を背景に、人材不足時代に求められる持続可能な採用オペレーションの在り方を解説します。 採用現場では、繁忙期が見えている一方で、必要なタイミングに人員を増やせないという課題に直面しています。 このセミナーでは、こうした課題を踏まえ、「人を増やさない」ことを前提としたリソース確保の考え方について、実務を熟知した登壇者によるクロストーク形式で解説します。

具体的な課題や試行錯誤の事例をもとに、業務をどのように整理し再配分していくべきかを紐解き、一部業務の切り出しや外部リソースの活用といった選択肢も含め、無理なく「回り続ける」採用体制の構築に向けた実践的なヒントを提示します。 パーソルイノベーション株式会社『HITO-Link』事業統括部 統括部長の朴勝燮とパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 事業開発本部 執行役員の橋口真の2名が登壇し、両社の知見をもとにセミナーを実施します





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