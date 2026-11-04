京都精華の佐々木がPK戦で存在感 京都共栄を退け決勝へ

京都精華の主将佐々木がアンカーとして攻撃を組み立て、PK戦では自身のキックを外しながらもチームを勝利へ導いた。決勝では初の全国大会出場を目指す。

京都精華 の主将を務める 佐々木 （3年）が、 京都共栄 との一戦で PK戦 までもつれ込んだ試合を振り返った。 佐々木 は4-3-3のアンカーとして中盤を支え、後半には右足のシュートでゴールに迫った。試合は 京都共栄 の PK戦 を経て決着し、 京都精華 は決勝で初の全国大会出場を目指すことになった。

京都共栄は、今年1月の新人戦3回戦で京都精華が敗れていた相手である。佐々木は「何としても勝つという強い気持ちがあった」と語り、チームは試合前から強い意識で臨んだ。京都共栄がボールを持つと素早く前方へ展開してくる特徴はよく分かっており、京都精華は対策を十分に練ったうえでピッチに立った。

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アンカーの佐々木が描いた攻撃の形と前半の課題

佐々木はアンカーとして、京都精華の守備で弾いたボールや、京都共栄のバック陣が弾いたボールの回収を常に思い描いていた。ボールがこぼれてきた場面で自らサイドに展開し、攻撃の形を作ることが狙いだったと振り返る。

拾って展開するだけでなく、高い位置でボールを奪えれば自らも積極的にゴールを狙う考えもあった。しかし前半に放ったシュートは1本にとどまった。佐々木は京都共栄の守備の強度が高く、ゴール前で体を張って対応してきたと説明している。

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そのうえで佐々木は「そこでもう少し自分たちらしいサッカーができたら、シュートまで行けたと思う」と反省を口にした。前半は思うように攻めきれなかったが、課題を整理して後半に臨んだことがうかがえる。

後半の決定機からPK戦に至るまでの経緯

後半も0-0で進む中、京都精華に決定機が訪れた。中央を運んだFW辻遥斗（3年）のドリブルは京都共栄のDFに阻まれたが、こぼれたボールが佐々木の下に転がった。佐々木は迷わず右足を振り抜いた。

佐々木は「ピッチコンディション的に踏み込みすぎたら、芝で滑ってしまう。だから、足は軽く踏む感じで、ミートの瞬間だけを意識して打った」と打点の意図を語っている。そのシュートは京都共栄のDFに当たってコースが変わり、ゴールの右上に吸い込まれた。

この1点で勝利が決まるかと思われた試合終了間際、京都共栄に同点ゴールを決められ、試合はPK戦へと進んだ。佐々木は「いつもならPKは毎回緊張するのですが、今日は全く緊張しなかった。練習でも毎回決めていて、絶対に決められると思っていた」と語る。

PK戦で京都精華の1人目のキッカーを務めた佐々木は、左下を狙ったキックを京都共栄のGK桝満蒼太（3年）に止められた。直後の2本目では、京都共栄のキックを京都精華のGK上原帆貴（2年）がストップした。佐々木は「外した瞬間は頭が真っ白になったけど、止めてくれるとずっと思っていた」と振り返り、上原への信頼をのぞかせた。

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主将の佐々木を支えた仲間と川辺拳士朗への思い

佐々木は中学から京都精華でプレーを続けており、中高一貫の環境で6年間ともに戦う仲間がいることにメリットを感じてきたと語る。中学2年と3年の頃には全中のピッチにも立った経験を持つ。中学3年の頃はMF岡田颯太（3年）がキャプテンを務めていた。

今年は真面目な性格が田中大貴監督に評価され、佐々木が主将に任命された。リーグ戦では白星から遠ざかり、チームの雰囲気が沈む時期もあったが、副キャプテンのDF川辺拳士朗（3年）とDF大木隆豊（3年）のサポートを受けながら、練習から発信を続けてチームを盛り上げてきた。

ともにチームを引っ張ってきた川辺は準々決勝で負傷し、戦列を離れた。佐々木は「拳士朗は2年生の頃からずっと試合に出ていて、チームに良い雰囲気をもたらしてくれたし、ずっとサポートもしてくれていた。拳士朗がいたからこそ、ここまで来れたと自分は思っている」と感謝を述べた。

佐々木は試合前のロッカールームで「拳士朗のために絶対全国へと行こう」と仲間に呼びかけた。さらに左腕に巻いたテーピングには、川辺が背負っていた背番号3を記し、川辺の思いを背負ってプレーしていたという。

決勝でも佐々木の思いは変わらない。仲間のためにも佐々木らしく全力で走って戦い、京都精華として初の全国大会出場をつかみ取ることを目指す。