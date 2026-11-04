京都木津川市小学校給食費未納私費補填事件の全貌と公会計化対策

京都府木津川市立小学校の事務職員と校長が給食費未納分を長年にわたり私費で補填していた事件。発覚の原因と、将来の公会計化による透明性向上対策について詳述します。

京都府木津川市 立小学校の事務職員と校長が、13年間にわたり保護者から徴収しなかった給食費や教材費約3700万円分を私費で補填していたことが判明しました。この大規模な金銭管理不祥事は、2026年6月に給食センター側からの相談をきっかけに発覚しました。

長期間の徴収怠りと私費立て替えの実態

木津川市教育委員会の調査によれば、市立小学校に勤務していた60代の女性事務職員は、2012年度に着任してから昨年3月に退職するまでの13年間、給食費や教材費を滞納している保護者に対する支払い催促を行いませんでした。この間、業者への支払約2000万円を繰り返し私費で立て替えていたことが確認されています。

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また、50代の女性校長もこの実態を知りながら対応を誤り、事務職員とともに合計約3700万円分を私費で補填していました。教育委員会は私的な金員の流用は確認できておらず、学校運営自体には直接的な支障はなかったと指摘しています。

報告漏れと補填責任に関する教育委員会の対応

事態が発覚した2026年6月、給食センターがこの小学校の給食費の一部未払いを木津川市教育委員会に相談したことで、隠蔽されていた事実が表面化しました。市教育委員会は、校長が事態を把握後、速やかに報告しなかった点を重く見ています。

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市教委は徴収金の管理に重大な問題があったと判断し、校長に対しその時点での不足分の補填を求めました。これに対し、校長は既に立て替えていた約1700万円に加え、さらに約900万円を支払っています。現在、残る約800万円の未払い費についても、校長への支払い請求が行われています。

学校運営への影響と保護者への説明責任

木津川市教育委員会は「学校教育に対する信頼を損なう極めて重い事態である」と強い危機感を表明しました。先月末には、保護者向けに説明会を実施し、事態の経緯と再発防止策について説明を行いました。市教委は、私的な不正はなかったものの、公金および保護者負担に関する管理体制の欠如を強く反省しています。

公会計化導入と2028年度からのシステム構築

今後は管理体制の抜本的な見直しを図ります。来年度からは、これまで各学校が個別に管理していた給食費を市全体の公会計として一元管理する方針です。さらに、2028年度からは専用の給食費管理システムを導入し、徴収状況の透明性を確保します。

今回の一連の流れは、地元の公立学校教育における資金管理体制の脆弱性を浮き彫りにしました。木津川市教育委員会は、新たなシステムと公会計による監視体制の強化で、保護者からの信頼回復と透明性の確保に努める方針を固めています。