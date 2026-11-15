京都府立植物園で大型ランタン打ち上げ 秋の夜景イベントの詳細

11月14日から12月13日まで開催される京都府立植物園の夜間イベント。巨大なランタン打ち上げやパフォーマンス、グルメキッチンカーなど、秋の夜空を彩る詳細なスケジュールと見どころをご紹介。

京都府立植物園 では、感謝の気持ちや願いを込めた大型ランタンを夏の夜空ではなく、秋の澄んだ夜空へと打ち上げる特別イベントが準備されています。参加者は園内に備え付けられたペンを使用することも可能ですが、混雑緩和の観点から油性ペンの持参を推奨しており、これによりサイン作業がスムーズに行われます。この取り組みは、大切な人への想いを形にするための重要な手順となっています。

大型ランタン打ち上げの仕組みと参加方法

参加者各自が願いや感謝の言葉を記したランタンを、総面積240,000平方メートルの広大な園内から夜空へと放つのがこのイベントの核心的な体験です。単なる展示ではなく、実際に手を動かしてメッセージを込めることで、記憶に残る忘れられないひとときを提供することを目指しています。会場には専用ペンが用意されていますが、事前に油性ペンを持参することで待機時間を削減し、没入感を高める設計になっています。

Also read 張本美和、決勝進出ならず 準々決勝で陳幸同を撃破も世界１位の孫穎莎に２―４で敗れる…ＷＴＴチャンピオンズ・マカオ

2026年秋のナイトガーデン開催日程

NIGHT GARDEN of Autumn Colors（秋のナイトガーデン）～紅葉と灯りの散歩道～は、2026年11月14日(土)から12月13日(日)にかけて開催されます。イベントの営業時間は毎日18:00から21:30までで、植物園内の紅葉がライトアップされた幻想的な雰囲気の中で楽しめます。この夜間イベントは、植物園の規模を活用した総合的なコンテンツであり、期間中は毎晩異なるアクティビティが提供されます。

スマイルクリエイターあきひでのエンタメ

11月21日には、笑顔と元気がトレードマークのエンターテイナー、スマイルクリエイターあきひでが登場します。元テーマパーククルーとして培ったパフォーマンスで、ジャグリングやマジックなどのショーを披露します。あきひではちょっとポンコツなキャラクターであり、観客が手拍子や拍手でショーに参加できる構成となっています。みんなの笑顔を作ることを最優先にした演出が期待されます。

Advertisement

大道芸人TAKAYAの圧巻のパフォーマンス

翌日の11月22日には、東海・関西地区で活躍するパフォーマー、TAKAYAが会場を盛り上げます。彼の持ち味は中国コマ「ディアボロ」を筆頭とした圧倒的な技術力であり、ジャグリングや息をのむようなスリリングなバランス芸が見どころです。会場全体を一体感で包み込むパフォーマンスで、幻想的な秋の夜に迫力満点なショーを繰り広げます。観客は特別感あふれる時間を楽しめるでしょう。

グルメと秋の夜景を同時に楽しむには

SNS映えするスイーツや、食欲の秋に嬉しいホットメニューを提供するグルメキッチンカーが複数登場します。これらグルメを味わいながら、夜空に打ち上がるランタンの灯りを鑑賞できるのが大きな魅力です。植物園内では音響による没入体験や、手持ちランタンを持ったナイトウォークも実施されます。また、土曜日・日曜日および祝日には観覧温室の夜間開室も行われ、多角的に秋の植物園の魅力に触れることができます。