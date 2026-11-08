京都工学院花園出場ならず 山口総監督逝去初大会で成章に敗退

統合前の伏見工時代の通算４回優勝を持つ京都工学院が、昨冬の花園準優勝校・京都成章に７点差で敗れ、２大会ぶりの全国大会出場を逃した。

京都府の伝統校である 京都工学院 が、 全国高校ラグビー 大会（花園）への出場権を逃した。統合前の伏見工時代に 全国高校ラグビー （花園）優勝４度の栄冠を持つ同校は、昨冬の花園準優勝校・ 京都成章 に敗れ、２大会ぶりの全国大会出場はならなかった。

試合は前半、３分に京都工学院が先制点を奪った。敵陣ゴール前右サイドでのモールから左へ展開し、ＳＯ小西稜晴（３年）がトライを挙げた。続くＦＢ森田亘映（３年）のゴールキックも決まり、スコアを７―０とした。

Also read 1998年のPS1ゲームが描く“2020年の監視社会”テーマの鬼畜難度ADV『ALIVE』を振り返る/名越スタジオが正式に解散/前作が全く売れなかったから生まれた美少女ACT『夢幻桜楼閣』開発者インタビュー【週刊スパラン10/30～】

前半は小西がドロップで点差を広げる

その後も両チームは１トライ１Ｇずつを取り合った後の２１分、京都工学院が試合を動かした。小西が左足のドロップゴールを成功させ、スコアを１７―７とした。これにより前半の終盤でリードを広げた。

対する京都成章も２６分に反撃に出た。正面のＰＧを狙わず、トライを狙い前進すると、ＳＯ春藤大翔（しゅんとう・やまと、３年）が左サイドから右サイドへのキックパスを放った。ＷＴＢ斉藤稀茶（さき、３年）が好捕しトライを奪い、５点差に迫った。前半は１７―１２と京都工学院がリードして折り返した。

Advertisement

後半に京都成章が逆転でリード奪う

後半は９分、京都成章が中央ラックから左へ展開。斉藤が左隅へ飛び込みトライを挙げた。春藤のゴールキックは右へ外れたが、１７―１７の同点とした。京都成章は勢いに乗り、１４分にはＣＴＢ行瑠聖（ゆき・りゅうせい）が中央へ勝ち越しトライを記録。春藤Ｇも成功し、２４―１７とこの試合初めてリードした。

伏見工を全国屈指の強豪に育て上げ、監督で２度、総監督で２度の計４度花園優勝に導いた山口良治総監督が今年５月、８３歳で死去。山口さんの教え子で花園初出場時のメンバー、元日本代表ロックの大八木淳史さんら多数のＯＢが見守る中、京都工学院の現役フィフティーンらは奮闘したが、力及ばず敗退した。