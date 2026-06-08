京都サンガ、布陣変更で柏のパスサッカーを封じるも得点機逃す 尹昶皓は個人成長を誓う

京都サンガの尹昶皓選手が柏レイソル戦での布陣変更とプレッシングの効果を振り返り、チームの連動した守備と今後の課題について語った。布陣変更以上に距離感とチームワークが重要だと強調し、得点機の活かし方と個人としての成長への意欲を示した。

京都サンガ は 柏レイソル との プレーオフ ラウンド第2戦でフォーメーションを3-4-2-1に変更し、 尹昶皓 選手は中盤の底でMFジョアン・ペドロ選手と並んだ。 この 布陣変更 により、京都は柏のビルドアップに対して高い位置から圧力をかけ、柏の武器であるパス サッカー の自由を奪うことに成功した。

試合後、尹選手は『前の3人がボールに強く行ってくれるおかげで僕たちも上手くはめられたし、相手も蹴るだけだったので、ディフェンスラインもファーストボール、セカンドボールをつなげてくれたり、僕たちも拾いやすい距離感だったので、フォーメーションを変えたからっていうよりかは、距離感よく自分たちがボールを奪いにいけたからこそ良かったからかなと思います』と語り、布陣変更以上にチーム全体の距離感と連動したプレッシングが機能した点を強調した。 また、『前が行ってくれている分、中盤だったり後ろがついていかないと無駄走りになっちゃいますし、レイソルは上手いので隙を与えたら崩される。

ツーボラだったので、ワンアンカーよりは出やすかったのかなと思います』と、ツーボラシステムの利点とリスク管理の重要性に言及した。 得点面では『早い時間に取って、スタジアムの空気を変えて、追加点、追加点、追加点で、クリーンシートで、っていうところは目指してたんですけど、チャンスもいっぱいあった中で、決められるシーンもたくさんありましたし、僕ももっと前に入って、点に絡めるような選手になっていかないとダメだなって思いました』と、チャンスを活かせなかったことを課題としつつ、自身の得点への関与を求める姿勢を示した。

さらに今後の成長について『リスク管理だったり、前に刺すボールだったり、上手い選手は安定していて。 ボール奪取もできますし。 今のサッカーの中盤の人は点にも絡める選手がたくさんいるので、そういうところと比較した時に、まだまだまだまだ足りないところが多いので、これからもっともっと成長していきたい』と、技術面と判断力の向上を誓った。 この試合は京都が布陣変更と効果的なプレッシングで柏のパスサッカーを封じ、一時的な優位を作ったが、得点機を十分に活かせず、勝ち点を逃す結果となった。

尹選手のコメントからは、チームとしての戦術理解と個人としての成長への意欲が読み取れる





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