オリィ研究所が京都に関西初の分身ロボットカフェ常設店「OrySNACK」をオープン。病気や障害などで外出が難しい人が遠隔操作でパイロットとなり接客し、来店客は日本酒を味わいつつロボットを通じた交流を楽しむことができる。

病気や障害、介護などの理由で外出が難しい人が、自宅や病室などからOriHimeを遠隔操作し、スナックのママやマスターとして接客する。 来店客は京都の 日本酒 を味わいながら、OriHimeを通じてパイロットとの会話を楽しむことができる。

オープンに先立ち、日本酒の飲み比べが楽しめる「プレミアム席」の予約受付を開始した。 オリィ研究所は2021年、東京・日本橋に「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」をオープンした。 病気や障害、介護、子育てなどの理由で外出が難しい人が「パイロット」として分身ロボットを遠隔操作し、来店客との会話や注文の受付、配膳などの業務を行っている。2026年8月には、パイロットとの会話を中心とした新たな業態「OrySNACK」を同カフェ内にオープン。 今回、京都に関西初の常設店を設けることで、分身ロボットを活用した就労と交流の場をさらに広げる。

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プレミアム席では4種類の日本酒を飲み比べながら、パイロットから酒蔵の歴史や造り手の想い、地域の文化などを聞くことができる。 日本酒が好きでも、病気や障害などによって外出や人との交流が難しくなった人が、自身の知識や経験を生かし、OriHimeを通じて接客する。 ロボットが人の仕事を代替するのではなく、身体的な制約や距離を超えて、人が働く機会を創出する取り組みだ。 店舗には、日本酒の飲み比べを楽しめる事前予約制の「プレミアム席」と、予約なしでも利用できる「スナック席」の2種類を用意する。