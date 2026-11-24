京王電鉄は11月24日、9月に受けたランサムウェア攻撃で、グループの顧客や取引先など約1063万人の個人情報が漏えいした可能性があると発表した。賃貸物件の契約者や採用応募者、従業員・退職者とその扶養家族の一部については、漏えいを確認した。

漏えいの可能性がある顧客・取引先などの情報は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど。 対象者によっては、クレジットカード番号やマイナンバー、パスポートの写しや番号、本人確認書類も含まれる。

クレジットカード番号は、京王百貨店専用の京王クレジットカードが約2万件。 このほか、2012年3月〜2018年1月に京王プラザホテルエグゼクティブカード（京王パスポートVISAカード提携）に申し込んだ人のカード番号382件と、京王クローゼット聖蹟桜ヶ丘の利用者のカード番号109件が対象となる。 顧客・取引先などのほか、採用応募者約36万人と、従業員・退職者とその扶養家族約7万7000人の情報にも漏えいの可能性がある。 同じ人を複数回数えている場合があるため、各区分の人数は単純に合算できない。

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京王電鉄が所有する賃貸物件の契約者など約150人については、氏名や住所などの漏えいを確認した。 グループの採用応募者約160人では氏名、住所、電話番号、応募書類など、従業員・退職者とその扶養家族約1万2000人では氏名や人事情報などが漏えいした。 漏えいした項目は人によって異なり、人数にも重複の可能性がある。 京王電鉄は9月26日、グループのネットワークへの攻撃を検知し、直ちにネットワークを遮断した。

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外部の専門家の支援を受けて漏えいの範囲を調べ、11月24日、個人情報保護委員会に調査結果を確報として提出した。 同社は、グループや関係先を装ったメール、SMS、電話に注意し、不審なメールのリンクや添付ファイルを開かないよう呼びかけている。 身に覚えのないカード利用があれば、発行会社に問い合わせるよう求めている。