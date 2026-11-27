京商が発売する卓上R/Cバス「L301」は、いすゞ製大型路線バスの詳細な造形とギミックを搭載。内輪差の体感や交通ルール学習可能な教育アイテムとして注目を集めている。

京商は、上から見下ろして遊ぶ 卓上R/C ラジコンバスを発売した。このモデルは、実際の路線バスの屋根に表示される局番「 L301 」のデザインを忠実に再現している。外観の細部にはフロントワイパーやサイドミラーが含まれており、リアルなバスとしての造形が施されている。

局番の文字には明確な意味が込められている。アルファベットの「L」は2024年度に導入された車両を示し、「3」はいすゞ製の大型路線バス（300番台）を意味する。最後の「01」は、L代のいすゞ車の1号車であることを表している。この番号体系に基づいた忠実な復元が、製品の特徴となっている。

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精密な造形と動作ギミック

製品にはエンジンサウンドや降車ボタンの効果音「ピンポーン！」といったギミックが盛り込まれている。さらに、ヘッドライトとテールランプの点灯機能も搭載されており、より現実に近い走行体験を提供する。送信機の左スティックの操作量に応じて速度が変化する仕組みで、ゆっくりとした加速やバス停への減速操作も可能である。

付属品にはプレイマット（6枚1セット）、バス停2個、バス停ステッカー、送信機、取扱説明書が含まれている。道路標識や白線に沿って走行させることで、バスの内輪差などの特性を体感できる設計になっている。京商は、子どもが交通ルールを学ぶ教育アイテムとしても活用できる点を強調している。

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詳細仕様と動作性能

商品サイズはL135×D33×H39mmで、本体重量は約68gである。周波数は2.4GHzで、走行時間は約60分、到達距離は約25mとなっている。対象年齢は6才以上と設定されている。パッケージサイズはW400×H300×D125mm、パッケージ重量は約1006gである。

走行には、本体用の単4アルカリ電池2本と、送信機用の単3アルカリ電池2本が必要になる。電源確保のためにはプラスドライバーも別途準備する必要がある。これらの仕様により、安全かつ安定した卓上でのラジコン操作が可能となっている。

交通教育ツールとしての活用

京商が提案するこの製品は、単なる遊び道具ではなく、実用的な教育ツールとしての側面も持っている。実際のバス運行における内輪差の重要性や、交通標識の役割を体感的に理解できる構成になっている。保護者や教育現場での利用も視野に入れた設計思想が反映されている。

卓上サイズでありながら、詳細な局番表記やギミック機能により、子供向けの乗り物学習において高い満足度を得られる可能性を秘めている。実際の車両との連動性や、操作を通じて学ぶ交通ルールは、デジタル時代におけるアナログな学びの価値を再提案する取り組みと言える。