京セラは26日、2031年3月期までの6年間で部品事業に8100億円を設備投資すると発表した。従来計画から1600億円引き上げる。半導体製造装置向け部品やコンデンサーといった人工知能（AI）関連の成長領域で供給力を高める。投資の対象は電気の流れを整える積層セラミックコンデンサー（MLCC）や半導体製造装置向けセラミック部品、サーバー間の通信を支える光通信用パッケージとした。鹿児島県や長崎県の国

は26日、2031年3月期までの6年間で部品事業に8100億円を設備投資すると発表した。 従来計画から1600億円引き上げる。 半導体製造装置向け部品やコンデンサーといった人工知能（AI）関連の成長領域で供給力を高める。

投資の対象は電気の流れを整える積層セラミックコンデンサー（MLCC）や半導体製造装置向けセラミック部品、サーバー間の通信を支える光通信用パッケージとした。 鹿児島県や長崎県の国内工場のほか、タイやベトナムといった海外拠点で、主に生産設備を増強する。 AI関連市場の拡大を受けて、MLCCや半導体関連部品の需要が高まっていることに対応する。 AI周辺のネットワーク用部品や半導体製造装置用部品を含む成長領域の売上高を31年3月期に26年3月期比で2.5倍の6100億円に高める。

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事業利益は4.8倍の1400億円を目指す。 同日都内で開いた事業戦略説明会で、京セラの作島史朗社長兼最高経営責任者（CEO）は米中間選挙でAIの規制に前向きとされる野党・民主党の大勝を踏まえて「顧客から需要を減らすという話はない。 大きな半導体投資で全世界的に需給が引き締まるという想定もある」と話した。 新たに注力する製品としては、AIサーバー向けの電子基板に埋め込むMLCCや、半導体製造装置に組み込みウエハーなどを固定する静電チャックをあげた。