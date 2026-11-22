11月22日は「いい夫婦の日」だ。芸能界でもこれまで結婚発表が相次ぐという、この特異日に、あのマクドナルドの公式X（旧ツイッター）が驚きの“交際発表”を投下し…

11月22日は「いい夫婦の日」だ。 芸能界でもこれまで結婚発表が相次ぐという、この特異日に、あのマクドナルドの公式X（旧ツイッター）が驚きの“交際発表”を投下した。 お相手はなんと、不動のレギュラー陣である「マックフライポテト」と「チキンマックナゲット」だという。

— マクドナルド November 21, 2026 「白地に明朝体」…芸能人顔負けのガチすぎる釈明テンプレ 投稿された画像を見ると、いかにも芸能人が結婚やスキャンダルの釈明をする時に使いがちな「白地に明朝体」のテンプレ仕様だ。

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「これまで私たちの関係については公にお伝えすることは控えておりました」と、どこかで聞いたような神妙なトーンで始まり、「実は、毎日夕方5時以降、私たちはくっついておりました」と堂々のカミングアウトを果たしている。 言うまでもなく、これは夕方5時からの「夜マック」限定セット「ポテナゲ」をアピールするための茶番劇である。 しかし、末尾にご丁寧に直筆風の2人の（？ ）サインまで添える徹底ぶりには、思わずニヤリとさせられる。

「ずっと前から知ってたょ」ファンから相次ぐ“匂わせ”へのツッコミ この手の企業アカウントによるおふざけは、一歩間違えれば寒々しい空気を生むリスクもあるが、今回はタイムラインの住人たちの「ノリの良さ」が際立った。 長年のセット販売という事実に対し、「え？ 隠してたの？ ずっと前から知ってたょ？

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ダダ漏れだったょ？ 」と、“匂わせ”を追及する熱心なファンを装ったツッコミが入る。 さらに「末永くお幸せに」と定番の祝辞を述べる者や、「ポテナゲって、５時からは、ラブラブなんだね」「なんか朝からもうアツアツの話」と、商品の“熱々”とカップルのアツアツぶりを掛ける気の利いたコメントが次々と飛び交っているのだ。

「悔しいけど食べたい」壮大な茶番劇が生んだ見事すぎる大逆転販促 そして何より恐れ入るのは、一連の騒ぎを見たユーザーから「悔しいけど、食べたくなってきた」という本音がこぼれている点だろう。 単なるバズ狙いの面白投稿で終わらせず、見事に読者の胃袋を刺激し、夜マックの販促という本来の目的を達成している。

「いい夫婦の日」の便乗ネタは数あれど、定番メニューをカップルに見立て、あえてファンにイジらせる隙を作った今回の仕掛け。 押し付けがましさを微塵も感じさせずに商品を売り込むこの手腕、いやはや、見事としか言いようがない。