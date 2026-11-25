関東大学サッカーリーグに所属する中大は２４日、都内のキャンパスでＪリーグ加入内定者による進路報告会見を行い、福岡内定のＦＷ北浜琉星と柏内定のＤＦ常藤奏が出席した。地元であり、下部組織から過ごした古巣

関東大学 サッカー リーグに所属する中大は２４日、都内のキャンパスでＪリーグ加入内定者による進路報告会見を行い、福岡内定のＦＷ北浜琉星と柏内定のＤＦ常藤奏が出席した。 地元であり、下部組織から過ごした古巣の福岡に帰還する北浜は「中学、高校とアビスパ福岡のアカデミーで育てていただき、大学を経て、アビスパ福岡に戻れることの喜び、地元のクラブで サッカー ができるうれしさがある。

覚悟を持ってプレーしたい」と意気込んだ。 昨夏に福岡の練習に参加。 練習参加の最終日に別室に呼ばれ、柳田伸明強化部長からその場でオファーをもらった。 チームは開幕から１５試合を終えた時点で勝ち点８でＪ１最下位と苦戦。

Also read スピーカー買うならやっぱり「セパレート」？［カーオーディオ・今さら聞けない素朴な疑問］ Part1「スピーカー編」

新たに城福浩監督を迎え入れ、再スタートを切った。 同学年のＭＦ前田快（こころ、神奈川大在学中）は既に出場機会を得ており、北浜も負けじとアピールを狙う。 加入後はシャドーでの起用が想定されており、「（城福監督の前所属の）東京Ｖの試合を見ていても、シャドーはハードワークしないと出られない。 今のアビスパ福岡は得点力が少し足りないと思っているが、自分はゴール前に自信がある。

そこで違いを見せていけたら」とイメージを膨らませた。

Advertisement

「日本一の練習」を掲げる城福監督は練習から高い強度と質を求めるが、「自分はどちらかというと厳しくやられた方が、反骨心、何くそ精神でやってやるという気持ちになる。 厳しい監督のもとでしごかれたい」と意欲を示した。

「大学１年の頃に自分の兄が亡くなった。 自分がサッカーを始めたきっかけも兄の影響。 福岡という地は自分もそうだが、兄も（いた場所）。 より一層、福岡でプレーしたいという思いが強くなった」 兄の翔さんも福岡を応援しており、生前はＦＷウェリントンが好きだったという。

事故当日は早朝の３時過ぎに父から電話があり、翌日すぐに福岡市へ。 両親が激しいショックに襲われる中、自身も１週間ほど家族とともに過ごした。 ただ、すぐに中大の寮へ戻ることになり「自分がそばにいれなかったのは本当に心苦しかった」と振り返る。 宮沢正史監督とも話し合い、帰京後も数日間はメンタルケアを行った。

ただ、すぐに練習を再開。 落ち込むのではなく、むしろプロへの思いを強めた。

Advertisement

「福岡でプロになることが恩返しになるのではないかと思った。 より一層、そこでプロを目指そうと、気が引き締まったきっかけになった」。 兄への思い、感謝を胸に、地元のクラブでプロキャリアのスタートを切る。 （浅岡 諒祐）