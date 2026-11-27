2025年7月に逝去した「ヘヴィ・メタルの帝王」オジー・オズボーンの魂を継ぐ孤高のギタリスト、ザック・ワイルド（59）が日本に帰ってくる。自身が率いる「ブラッ…

2025年7月に逝去した「ヘヴィ・メタルの帝王」オジー・オズボーンの魂を継ぐ孤高のギタリスト、ザック・ワイルド（59）が日本に帰ってくる。 自身が率いる「ブラック・レーベル・ソサイアティ（BLS）」と、ブラック・サバスのトリビュート・バンド「ザック・サバス（ Zak k Sabbath）」の2バンド同時来日公演が2027年5月に開催されることがわかった。

長年にわたりオジーの右腕として支え続け、生前最後のステージにも寄り添ったザック。 亡き恩人へ捧げた追悼曲を収めた最新作を携えるBLSと、オジーのルーツでありメタルの原点を鳴らすザック・サバスという2つのプロジェクトが、ここ日本で一度に交錯する。 BLSの単独来日は2005年以来実に22年ぶりとなり、東京と大阪の2都市で歴史的なステージが繰り広げられる。

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BLACK LABEL SOCIETY / ZAKK SABBATH ザック・ワイルド来日！ 2027年5月 ジャパン・ツアー日程 ウドー・プレミアムメンバーズ先行（S席・先着）： 2026年11月28日（土）12:00〜12月4日（金）18:00 1987年： 弱冠20歳でオジー・オズボーンのバンドに抜擢され、歴代最長在籍ギタリストとして活躍。 『ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド』（1988年）、『ノー・モア・ティアーズ』（1991年）などに参加。 1994年〜1996年： 「プライド＆グローリー」やソロ作『ブック・オブ・シャドウズ』で繊細なシンガー・ソングライターの一面を披露。 1998年： 「ブラック・レーベル・ソサイアティ（BLS）」を結成。