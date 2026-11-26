俳優・井浦新（５２）が２６日、都内で行われた「ノボ ＭＡＳＨ疾患啓発キャンペーン」発表会に出席した。 井浦は同キャンペーンの新ＣＭに出演。啓発活動の一環として「自己肝理をはじめよう」をメッセージに、肝臓の健康への関心を高めることを目指す。「...

井浦新 ３０代までは健康気にせず添加物、甘いもの「どんな時間でも満腹まで」から「家庭を持って」健康志向に変化井浦は同キャンペーンの新ＣＭに出演。 啓発活動の一環として「自己肝理をはじめよう」をメッセージに、肝臓の健康への関心を高めることを目指す。

「少し知っていくと、お酒以外にさまざまな要因が肝臓にダメージを与えてしまうと知って自分も危ない」と受け止めた。 現在の普段の食事については「健康管理で一番実践がしやすい。 野菜を中心とした食事をとっています。 お肉よりもお魚をとっています。

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お魚はできる限りとっている」と明かした。 その上で「実際に揚げ物も好きです。 揚げ物を食べるときは何かを抑えていく」と健康志向な考えを語った。 ただ、３０代までは「果糖の飲み物（を飲むこと）の方が多かった。１０、２０、３０代の頃は、楽しさは甘いものとか、添加物のたくさん入った食べ物を食べていた。