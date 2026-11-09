井桁弘恵と又吉直樹が品川国際映画祭でうどん論争

9日、東京品川で開幕した第8回品川国際映画祭のオープニングイベントに井桁弘恵と又吉直樹が出席。屋外での食事を巡り、コシのあるうどんを巡る熱い議論が繰り広げられた。

俳優の 井桁弘恵 と、お笑いコンビ ピース の 又吉直樹 が9日、東京・品川の 品川インターシティ で開催された アウトドアシアター 『第8回 品川国際映画祭 』のオープニングイベントにゲストとして参加した。両者は大画面で映画を楽しむ アウトドアシアター の魅力を語りながら、冬の屋外で食べたいグルメについて意見を交わした。

井桁弘恵は、寒い中で食べる温かいスープの魅力について言及し、実際に提供されるミネストローネが大好物だと明かした。また、又吉直樹はカレーが大好きであり、今回もカレーが提供されることを紹介した上で、他での希望としてうどんを挙げた。これに対し、井桁はうどんのコシの好みについて質問を投げかけた。

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コシあり派となし派の対立

お互いの価値観の違いが顕著に表れたこの話題に対し、又吉直樹は関東在住時はコシのあるうどんを好むが、西の方に行くとコシのないうどんに変わると回答した。玉虫色の答弁には会場から笑いが起きたが、井桁弘恵は即座に「福岡の人間なので、コシがないやわらかいうどんが好き」と主張した。これにより、両者の間に一触即発の空気が漂った。又吉は現在東京在住でコシあり派であるため「バトルになってしまった」と苦笑いし、井桁も「不穏な空気になっちゃいました」と場を和ませた。

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品川国際映画祭の概要と日程

都心の中心に現れる非日常的なアウトドアシアターとして高い人気を誇り、今年で8回目を迎える『品川国際映画祭』は、9日から11月14日までの期間開催される。開催場所は品川インターシティセントラルガーデンおよび品川グランドコモンズイベントプラザであり、オープニングイベントではイルミネーションの点灯カウントダウンも実施された。