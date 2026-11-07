井口資仁新監督初陣で10点差圧勝 侍ジャパンがロッテ戦で快勝

侍ジャパンの井口資仁新監督が就任後、初実戦となるロッテとの練習試合で10点を挙げ14安打の大勝を収め、アジアプロ野球チャンピオンシップに向けた好調な発進を証明した。

野球日本代表「 侍ジャパン 」は、宮崎県ひなたサンマリンスタジアムで千葉ロッテマリーンズと練習試合を行い、14安打10得点で圧勝した。7日のこの試合は、7日から15日まで東京ドームで開催されるラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ 2026に向けた最終調整の場となった。就任したばかりの 井口資仁 監督（51）は、指導者として初めての公式戦となるこの試合で、鮮烈な白星で初陣を飾った。

初回アベック弾で打線が爆発

試合は初回から侍打線が爆発し、相手に早すぎる劣勢を突きつけた。2死一、三塁の好機で5番打者に入った渡部が中越えへ放った3ランホームランが、試合の先制点を生み出した。その直後、長谷川が左中間へ2ランホームランを運び、西武ライオンズ出身の二人が連続ホームランを放った。このアベックアーチにより、侍ジャパンは試合の早々から大きなアドバンテージを握り、相手チームに大きなプレッシャーを与えた。

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渡部はこの試合で2安打4打点を記録し、大活躍を見せた。試合後、ベンチ裏では20代の若手選手たちの元気で大きな声が響き渡り、チームの雰囲気は非常に高揚していた。井口監督は、打線が初回からしっかり機能したことを高く評価し、「いい形で初回から入れたことは非常に収穫があった」と、初陣での快勝に手応えを口にした。

井口監督の戦術構想と選手起用

井口監督は就任後、打順編成において明確な構想を示していた。1番に正木、4番に山口を据え、2番と3番には宗山と西川を起用するのが当初からのプランだった。この構成において、ポイントゲッターとして期待される5番打者が実際に機能したことは、首脳陣にとって大きな手応えとなった。井口監督は、今大会での5番打者について、渡部や小島などの選手が入ってくる可能性があるとして、期待を込めた発言を行った。

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この試合は基本的な戦術として「ノーサイン」で進められたが、井口監督は今後について明確な計画を語った。8日に広島との練習試合を控える中で、井口監督は「チャンスがあればいろいろサインを出していきたい」と述べ、より複雑なサインプレーを試す意向を示した。連勝で勢いに乗る侍ジャパンは、この練習試合の成果を次の対戦に生かす考えだ。

本番アジアプロ野球チャンピオンシップへ

今回の練習試合での大勝は、12日から始まる台湾との本戦に向けて、チームにとって確かな自信につながるものとなった。井口監督は、初実戦という緊張感の中でも、選手たちが自分の持ち味を出し切ったことを評価している。特に、若い選手たちが大きな声でアピールする姿は、チームの活性化に大きく寄与していると言える。

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、東京ドームで12日から15日にかけて開催される。侍ジャパンはこの大会での優勝を目標に掲げており、井口監督の下、新たなスタイルの野球を完成させていくことが求められている。初陣での大勝は、その第一歩として適切なものであり、今後の戦いにおいてチーム全体が高いモチベーションで臨める状況が整った。選手たちの元気な姿と、井口監督の確固たる指揮の下、侍ジャパンは本番への準備を着々と進めている。