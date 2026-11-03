井口監督が山口航輝を4番に指名 侍ジャパン秋季キャンプ始動

侍ジャパンは3日、宮崎で秋季キャンプをスタートさせ、井口資仁監督が千葉ロッテの山口航輝を外野4番に指名。38本塁打の長距離砲が日本代表の主軸を務める。

侍ジャパン は3日、宮崎県の日南サンマリンスタジアムにて 秋季キャンプ を正式に開始した。 井口資仁 監督は、 ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026代表の4番打者に、千葉ロッテマリーンズからオーバーエージ枠で選出された 山口航輝 外野手（26）を指名した。今年のプロ野球シーズンで、山口選手は千葉移転後の球団史上最多となる38本塁打を記録した強打者が、その勢いをそのまま日本代表の主力打線として背負うことになった。

山口航輝外野手は、練習開始直後から監督の期待に応える活躍を見せた。打撃練習の段階で4番の役割を伝えられると、山口選手は「そこに向けてしっかりやってきた。本当にやってやるという気持ちが一番高い」と強い決意を表明した。一塁手またはDH（指名打者）での出場が濃厚とされる中、守備よりも打撃での貢献を求める監督の指示に対し、「守備は守らせられないということだったので、打撃で頑張りたい」と苦笑いしつつも、その重責を真摯に受け止めている。

Also read 征矢学、プロレスラー日向小陽と結婚していた！YouTubeで発表 すでに第1子誕生

井口監督の信頼と山口選手の打撃力

井口資仁監督は、山口選手の4番起用について明確な理由を述べている。基本的な構想として山口選手が4番になると位置づけており、今シーズンの素晴らしい活躍は、彼がチームの主力となるだけの十分な力を秘めている証拠だと評価した。監督の信頼はただの期待にとどまらず、具体的なプレーの成果に基づくものであり、山口選手はその評価に答えるために日々準備を重ねてきた。

実際に練習初日から、山口選手はその存在感を存分に発揮した。同じくオーバーエージ枠で選出されている正木選手と同組で打撃練習を行った際、両選手は互いに快音を連発し、練習場を盛り上げた。山口選手は31回のスイング中、6回を本塁打に結び、球場で練習を見守るファンを沸かせるパフォーマンスを見せた。このパフォーマンスは、単なる練習の成果ではなく、大会本番への強い意欲の表れであると見ることができる。

Advertisement

特打での集中と金髪という個性

通常の練習後も山口選手は更なる向上心を示した。正木選手が隣で打っていたことについて、「ちょっと力が入りました」と謙虚に振り返り、チームメートの西川尚親選手らと約30分にわたる「おかわり特打」を行った。特打では、自分の打ち方である独自のフォームや意識を徹底し、確実にボールを捉えることに成功したと手応えを掴んだ。この取り組みは、選出された選手としての自覚と、代表メンバーとしての責任感を体現するものだった。

山口選手の個性も、代表入りの際より一層目立つものとなった。この日は派手な金髪姿で球場に現れ、その外見からして試合での派手な活躍を約束しているかのようだった。山口選手は、自身のホームランについて「『それで入るの？』という驚きをもたらすものが、僕のホームランだ」と述べ、低いライナー球で東京ドームの壁に突き刺さるような、迫力ある打球を期待している。初めての日本代表入りという経験の中で、その個性をプレーで表現し、世界に向けてアピールするつもりである。

アジアプロ野球チャンピオンシップへの期待

今回の秋季キャンプは、ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026への布石となる重要なステップである。井口監督の下、山口航輝外野手を軸とする打線がどのような化学反应を起こすかが注目される。38本塁打の実績を持つ長距離砲が、日本の主軸として覚醒した状態で戦いに臨むことは、チームにとっても大きな戦力強化となる。ファンや関係者は、山口選手の活躍が侍ジャパンの成績にどのような影響を与えるのか、そして彼の個性が日本の野球界にどのような新しい風を吹き込むのか、引き続き注目していく必要がある。

山口選手自身の言葉からも、代表入りを掴んだ喜びと、その重責に対する緊張感が伝わってくる。監督からの信頼を裏切らないよう、守備面での課題よりも打撃面での貢献を優先する姿勢は、現代野球において非常に有効な戦略であり得る。井口監督の采配と山口選手の長打力が高らかに鳴り響く秋のキャンプ期間中、侍ジャパンの新たな可能性が垣間見えるであろう。その姿は、単なる国内の練習試合ではなく、国際大会への大きな一歩として記憶されることになる。