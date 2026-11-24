YouTuberの井口悟が、東京駅構内で私服の男性から警察手帳を提示され声かけられたが、実際は芸人の森田哲矢と間違われた偽警官の可能性が高いという出来事を明かした。井口は手帳が偽物だと疑い、注意を促している。

井口は「聞いて欲しいんですけど」と切り出すと、収録日前日に 東京駅 構内を歩いていた時のことを回想。

「『すいません！ 』って止められて。 『警察です』って急に警察手帳見せてきたんですよ」と驚いた。 続けて「ドキッとはするじゃないですか。

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何かやってると思われたのかなみたいな」と動揺しつつ、「え？ 何ですか？ 言ったら『さらばの森田さんですよね？ 』って言われたんですよね」とさらば青春の光の森田哲矢と間違われたと語った。

井口によると、過去に森田と間違われたことは何度かあるとしつつ、今回の件に関しては「でも意味分かんないじゃないですか。 『森田さんですよね？ 』って言われて」と困惑。

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「違いますって言って。 『え？ 誰でしたっけ？ 』みたいになって、ウエストランド井口ですって言ったら、『あーそうそう！

そうでした！ 』って。 『すいませんでした。 気になったんで』ってパーッと行ったんですよ」とやりとりを振り返った。

井口は「よくよく考えたら意味全然分かんないし、警察とは思えない。 私服で、めっちゃ若者。 YouTuberみたいな感じ」と声をかけてきた人物の印象を語り、「警察手帳も本物かどうか分からないし、ましてや急に見せてくるのもおかしいし。 だから多分偽物だとは思うんですよ」と推察。

「『東京駅 偽警官』で調べても出てこないし。 もしかしたら有名人をずっと待って、『警察』って言って声をかけてくるやつなのか。 もしそういう被害に遭った方がいたら言ってほしいですし。 この番組まで」と呼びかけていた。