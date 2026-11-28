俳優井上正大（37）が28日、Xを更新。出演舞台の上演当日、チケット販売サイトが不正アクセスにより緊急メンテナンスを余儀なくされているトラブルに見舞われ、嘆い… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

緊急メンテナンスが続く大手チケット販売サイト「カンフェティ」公式Xは27日、「昨日11／26からの緊急メンテナンスに伴う調査の中で、『カンフェティ』のサーバーが第三者による不正アクセスを受け、会員情報が流出したことを確認しました。

深くお詫び申し上げます」と謝罪した。 サイトの復旧再開については、30日にあらためてアナウンスするという。 一連のトラブルを受けて、舞台「ぼっけもん」の28日公演にゲスト出演する井上がXを更新。

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「舞台はー、何ケ月も準備するのね。 で、この日のために何千万ってお金を使って公演するのね。 この公演期間中に、チケットを買ってもらえてようやくトントンなるかなみたいな戦いなのね。 それをチケット販売できないとなると、、、」と事情を説明し、「お客さん、、これないじゃん、、、」と嘆いた。