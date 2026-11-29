井上尚弥の代理人ジョン・ルイス氏がWBAバンタム級王者ジェシー・ロドリゲス陣営にキャリア最高額の倍額を提示。マッチルーム社は交渉中だが、金額面に課題を残す。

プロボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者である 井上尚弥 （33＝大橋）とWBA世界バンタム級王者 ジェシー・ロドリゲス （26＝米国）による対戦実現に向けた交渉が、新たな局面を迎えている。 井上尚弥 をマネジメントする ジョン・ルイス 氏は、相手陣営との金銭面でのやり取りについて具体的な状況を明らかにした。

キャリア最高額の倍額提示と現状の反応

米国の老舗専門誌ザ・リングは28日（日本時間29日）、ルイス氏がロドリゲス陣営に対して極めて高額な報酬を提示したと報じた。具体的には、今月25日時点でロドリゲスのキャリア史上最高額を2倍に相当する金額が相手側へ提示されたという。

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ロドリゲスは過去にサウジアラビアで1試合を行った経験があり、そこでの収益構造も考慮されている可能性がある。しかし、ルイス氏によれば、この現在の提示額に対して、ロドリゲスを輩出する英プロモート大手のマッチルーム社からの公式な返答はまだ届いていない状態である。

この高額提示は、マッチルーム社側が抱える金銭的なハードルをどうクリアするかという点で注目される。双方が納得できる金額の落としどころを見つけることが、次なる課題となっている。

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エディ・ハーン社長が期待以上の金額に言及

27日には、マッチルーム社のエディ・ハーン社長もザ・リング誌を通じて、井上尚弥との対戦に関する交渉状況の説明を行った。ハーン社長は、提示された金額が「期待していた金額には到底及ばなかった」と率直な感想を述べている。

ハーン社長は、両者が納得いく落としどころを見つけて試合を実現できるよう願っているとし、マッチルーム社側からも対案を提示したと明かした。今後は試合が実現するところまで交渉を進めていきたいという姿勢を示している。

また、ハーン社長は金銭面の交渉に入ったことを強調し、ボクシング界で最高のカードになる可能性を指摘。しかし同時に、ロドリゲスが現在の階級で既に多額のファイトマネーを稼いでいる現状を踏まえると、難航する可能性も示唆した。

3月東京開催の確実性と他の王者の関心

対戦相手の選定だけでなく、試合の日程と場所についても確実な情報が出ている。井上尚弥は来年3月、東京で試合を行うことを正式に決めている。このスケジュールが固定されていることが、交渉における大きな要素の一つとなる。

さらに、ルイス氏は2人の世界フェザー級王者からも、井上尚弥との対戦に関心を持たれていると明かした。複数の有力王者が関心を示している状況は、井上尚弥の市場価値と引き抜き交渉の難しさを浮き彫りにしている。

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サウジアラビアを拠点とするルイス氏は、ロドリゲスのように中東での試合経験がある選手とも関わりを持っており、そのネットワークを活用した交渉戦略が進められている。マッチルーム社がどの程度の対案を出し、それを受け入れるかどうかが、今後の展開を左右する。

交渉行方と試合実現への今後の展望

現状では、金銭面でのギャップが大きいことが最大の懸念材料だ。ハーン社長が「期待していた金額に及ばなかった」と述べたことから、マッチルーム社側はより高額な条件を想定していた可能性が高い。

しかし、ルイス氏が提示したキャリア最高額の倍額という数字は、一般的なボクシング界の枠を超えたものです。この提示額を基準に、マッチルーム社がどのような逆提案をしてくるかが注目される。双方が納得できる形での合意形成が、試合実現の鍵となる。

来年3月の東京開催という日程は変わらないため、その準備期間を考えると、早期の決着が求められている。世界中のファンの関心を集めるこの超大物対決が、どのような形で実現するのか、あるいは別の対戦相手が選ばれるのか、今後の交渉動向を注視する必要がある。