井上、立石に丸投げ左越え二塁打を受け3点ビハインド負け

中日ドラゴンズの井上和也投手が初出루から相手の立石矛直に左越え二塁打を浴び、リードを壊した。さらに2死1塁で大山から右越え六区六ランを奪われるなど、井上は5回目となる初回で3点を奪われてしまった。対する高橋明介投手は3月28日に完封負けを喫し、今季4勝4完封、防御率0.38を奪われてしまった。井上の打撃不振は相次いだ。

中6日でマウンドに上がった先発左腕・井上が初回、1番に入った相手の ドラフト1位新人 ・立石にいきなり 左越え二塁打 され、1死3塁から森下に中前適時打されて先制を許す。 さらに2死1塁から大山には右越え6号2ランを被弾し、初回で3点のビハインドとなった。

対する相手先発投手は3月28日（東京D）に3安打完封負けを喫し、試合前の時点で4勝4完封、防御率0.38の難攻不落左腕・高橋。 打線が2回まで無得点に終わると、0-3で迎えた3回には井上が森下、佐藤の連続適時二塁打で2点追加されて0-5と序盤から厳しい展開を強いられた。 打線は0-7で迎えた6回にダルベックの適時打でまずは1点を返す。7回には2死走者なしから門脇の三塁打のあとで松本が適時打と途中出場の2人で2点目。

今季初の1試合2失点目となった高橋に対し、今度は今季初被弾となるキャベッジの8号2ランで4点目を奪って降板に追い込んだが、反撃もそこまでだった。 なお、脳振とうでの離脱から復帰後、打撃不振が続く泉口は前日の3番から6番に打順が下がったが、13打席連続無安打となった4回で途中交代。 また、1番に定着しかかっていた平山は6回に二塁打を放った際、走塁中に足を痛めて交代している





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中日ドラゴンズ 井上和也 立石翔太郎 ドラフト1位新人 打撃不振 左越え二塁打 球団戦绩 投手戦绩 防御率

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