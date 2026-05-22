井上、立石に丸投げ左越え二塁打 6-1に落としたビルマ戦

中6日の日本ハム対ビルマ戦。中学生井上が1番の立石から左越え二塁打、1死3塁から森下に中前適時打、さらに2死1塁から大山に右越え6号2ランを被弾したが、相手先発投手が3月28日に3安打完封負けを喫し、防御率0.38だった。打線は2回無得点に終わると、3回井上が森下、佐藤の連続適時二塁打で2点追加、6回ダルベックの適時打で1点を返し、7回門脇の三塁打と2人で2点目、高橋に対しての8号2ランで4点目を奪って2対9とした。前日の脳振とうでの離脱から復帰後、打撃不振が続く泉口が交代した。井山が6回二塁打をしたが、走塁中に足を痛め交代。井山のGFRを入れた。

中6日でマウンドに上がった先発左腕・井上が初回、1番に入った相手のドラフト1位新人・立石にいきなり 左越え二塁打 され、1死3塁から森下に中前適時打されて先制を許す。 さらに2死1塁から大山には右越え6号2ランを被弾し、初回で3点のビハインドとなった。

対する相手先発投手は3月28日（東京D）に3安打完封負けを喫し、試合前の時点で4勝4完封、防御率0.38の難攻不落左腕・高橋。 打線が2回まで無得点に終わると、0-3で迎えた3回には井上が森下、佐藤の連続適時二塁打で2点追加されて0-5と序盤から厳しい展開を強いられた。 打線は0-7で迎えた6回にダルベックの適時打でまずは1点を返す。7回には2死走者なしから門脇の三塁打のあとで松本が適時打と途中出場の2人で2点目。

今季初の1試合2失点目となった高橋に対し、今度は今季初被弾となるキャベッジの8号2ランで4点目を奪って降板に追い込んだが、反撃もそこまでだった。 なお、脳振とうでの離脱から復帰後、打撃不振が続く泉口は前日の3番から6番に打順が下がったが、13打席連続無安打となった4回で途中交代。 また、1番に定着しかかっていた平山は6回に二塁打を放った際、走塁中に足を痛めて交代している





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

井上 立石 左越え二塁打 ビルマ戦 4勝4完封 防御率0.38

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【阪神タイガース 日本一おめでとうCP】日本シリーズ関西ダービーを制し38年ぶり優勝の阪神タイガースを祝し、glafit公式オンラインショップで「GFR-02モビチェン付きモデル」を特別価格で販売決定【阪神タイガース 日本一おめでとうCP】日本シリーズ関西ダービーを制し38年ぶり優勝の阪神タイガースを祝し、glafit公式オンラインショップで「GFR-02モビチェン付きモデル」を特別価格で販売決定 glafitのプレスリリース

Read more »

米国株、ダウ反落し155ドル安 関税巡る不透明感強く【NQNニューヨーク=稲場三奈】15日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比155ドル83セント（0.38%）安の4万0368ドル96セントで終えた。米政権の関税政策の内容を見極めたい雰囲気から売りが優勢となった。ダウ平均は前日までの2営業日で900ドルあまり上昇した後で、持ち高調整の売りも出やすかった。一方、市場予想を上回る四半期決算を発表した米銀行の株高が市場心理の

Read more »

トランプ政権の移民排斥、米GDP成長率0.3ポイント押し下げ 25年【ワシントン=赤木俊介】移民排斥が米経済に下向きの圧力をかける可能性が出てきた。米アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）はトランプ米政権が進める強硬な移民政策により2025年の米国内総生産（GDP）の成長率が0.31〜0.38ポイント低下すると予測した。移民の流入が止まれば労働供給が滞り、個人消費も鈍化するとみる。AEIが2日発表した。新たに入国した移民の人数から出国者を引いた「純移民」

Read more »

NYダウ続落171ドル安 FRB議長、早期利下げに慎重姿勢【NQNニューヨーク=川上純平】30日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比171ドル71セント（0.38%）安の4万4461ドル28セントで終えた。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で早期の利下げに慎重な見方を示した。金融緩和が米経済を支えるとの見方が後退し、主力株に売りが出た。FRBは30日までFOMCを開き、市場の想定通

Read more »

米国株、ダウ続落し171ドル安 FRBが利下げ急がず ナスダック反発【NQNニューヨーク=川上純平】30日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比171ドル71セント（0.38%）安の4万4461ドル28セントで終えた。米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が米連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で早期の利下げに慎重な見方を示した。金融緩和が米経済を支えるとの見方が後退し、主力株に売りが出た。FRBは30日までFOMCを開き、市場の想定

Read more »

日経平均株価終値168円安 ソフトバンクグループ株価が10日ぶり反落19日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し前日比168円02銭（0.38%）安の4万3546円29銭で取引を終えた。8月上旬以降の急ピッチの上昇で最高値圏で推移し、主力銘柄に短期的な過熱感を意識した売りが出た。ソフトバンクグループ（SBG）株は10日ぶりに反落。ファーストリテイリングも3日ぶりに反落した。18日に上場来高値をつけたサンリオは10.37%安となった。朝方は、前日の米国株

Read more »