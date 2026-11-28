テレビ東京系金曜9時枠で1月15日より放送開始の「地検のS」に井ノ原快彦が初主演。陰の実力者・伊勢雅行役を演じ、冷徹な駆け引きと二転三転する性格が特徴。

俳優の 井ノ原快彦 が、来年1月15日から テレビ東京 系列で放送される金曜午後9時枠の連続 ドラマ 「 地検のS 」に主演することが、28日に明らかになった。これは井ノ原にとって テレビ東京 の ドラマ への初出演であり、さらに初主演という快挙となる。本作では、検察庁の舞台裏で影から実権を握るとされるダークな検察事務官の役を演じる。主演決定に伴い、白髪に染めたキャラクター姿が初めて公開された。

井ノ原が演じるのは、伊勢（いせ）雅（まさ）行（ぎょう）という人物だ。表向きは検察事務官として働いているが、実際には裏で検察庁を操ると噂される、陰の実力者である。その際立った白髪頭から「白い主（しろぬし）」というあだ名が付けられ、その頭文字を取って陰で「S」と呼ばれ恐れられている役どころとなっている。目的を達成するためであれば、不祥事の隠蔽（いんぺい）や裏工作なども辞さない冷徹な側面を持ち、正義か悪か予測不能な駆け引きが展開されていく。

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井ノ原快彦の主演决意と役作り

井ノ原は、この白髪キャラおよび陰のある役柄について、「白髪だってことと、すごく影のある役だってことを聞いて、今まであまりそういう役が自分には回ってこなかったように思うので、こういう役もできるようになったんだなと、とてもうれしく思いました」と心境を明かした。これまで演じることの少なかったタイプの役柄に挑戦できる機会を得られたことへの喜びが語られている。

さらに、演じる伊勢雅行については、「とある悲しい過去があるのですが、そういう過去を背負った人が一体どういう風にこのせりふをしゃべるんだろうということを想像しながらやると非常にやりがいがあって、毎日台本見るたびに楽しみはすごく増えています」と語った。台本を読み込むごとにキャラクターへの理解が深まり、楽しみが増加している状況だ。

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二転三転する性格と冷徹な演技

伊勢雅行は非常にひょうひょうとしており、あまり抑揚なく淡々としゃべる人物設定だ。時折、冷たく当たる面もあるが、決して優しさを持っていないかというとそうではなく、「もしかしたらこれって優しさなんじゃないか」と思わせる部分も存在する。その優しさが後に判明するにつれ、またその優しさも実はこの人のわなだったのではないか、自分の目的を果たすための1つの作戦に過ぎないのかもしれないと、二転三転するところが物語の面白い点だと井ノ原は分析している。

このように、一見すると優しいのか冷たいのか判別がつかない、予測不能な性格描写が本作のキモとなっている。視聴者は、伊勢雅行の真意を常に読み解く必要があり、その心理戦がドラマの緊張感を生み出している。白髪という外見的特徴と、内面の複雑さが対比をなし、独特の雰囲気を醸し出している。

放送情報と期待される影響力

「地検のS」は、テレビ東京系の金曜午後9時枠で、来年1月15日より放送が開始される。テレ東ドラマにおける井ノ原の初主演作品となるため、放送局側からの大きな期待が集まっている。これまでとは異なるダークなキャラクターを演じることで、井ノ原の演技幅の広さが改めて世間に示される契機となるだろう。

本作では、検察という権威ある組織の裏側を描くことで、現代社会における正義や悪の定義を問うテーマが展開される見込みだ。井ノ原が演じる伊勢雅行が、いかにしてこの闇の世界で生きるか、その戦略と葛藤を追うことで、視聴者は娯楽と共に深い考察を迫られることになる。来年1月からの放送が待ち遠しい。