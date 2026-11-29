フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（3

フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（34）組が29日、東京の紀伊国屋書店新宿店で夢と挑戦の軌跡を描いた絵本「りくりゅうものがたり ふたりのスケート、ひとつのゆめ」（世界文化社）のサイン本プレゼント会に出席した。

抽選で選ばれた100人の子供と触れ合いながら26日に発売されたばかりの絵本を手渡し。 三浦さんは「テレビやYouTubeで見てたと言ってくれて、凄くうれしかった。 お手紙を書いてきてくださって、後で読むのが楽しみ」と笑顔で語り、木原さんも「一緒に来てくださったお母さまが泣いてくださった。 うれしく思いました」と振り返った。

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スケートの競技者はもちろん、幅広い層に読んでもらいたい内容といい、三浦さんは「ペアで諦めない大切さを学んだ。 その気持ちを絵本でお伝えできれば」と三浦さん。 印象的なページは2人が初めて好相性を実感し「雷が落ちた」ことが語り草となっているトライアウト。 木原さんは「凄い大切な思い出のシーン」と力説した。