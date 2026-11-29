フィギュアスケートペアのりくりゅう（三浦璃来・木原龍一）が、自らの生涯を描いた絵本のサイン本プレゼント会に参加。木原さんは読み聞かせを断りながら、GPシリーズNHK杯で後輩のゆなすみ（長岡柚奈・森口澄士）がファイナル進出を決めたことを祝い、スケート精神を伝えたいと語った。

フィギュアスケート ・ペアで2月のミラノ・コルティナオリンピック（五輪）金メダルの「 りくりゅう 」こと 三浦璃来 さん（24） 木原龍一 さん（34）組が29日、都内で2人の人生を描いた絵本「 りくりゅう ものがたり ふたりのスケート、ひとつのゆめ」（世界文化社）のサイン本プレゼント会に参加した。

抽選で選ばれた100人の子どもたちに、サイン入りの絵本をプレゼント。 絵本では、2人の生い立ちやペアを結成した19年以降の軌跡が描かれている。 木原さんは「たくさんの方に読んでいただけるとうれしいです。 スケートやペアを始めるきっかけになってくれたらうれしいです」とメッセージを寄せ、三浦さんは「スケート人生をかけてやってきた。

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失敗することはあるけれど、諦めない大切さを学んだので、その気持ちをこの本を通じてお伝えできれば」と願った。 これを受け、三浦さんも「私が読まないといけないの？ 」と質問。 木原さんが「34歳に…」と返すと、「え、嫌だよ」と笑顔で断っていた。 28日のグランプリ（GP）シリーズ・NHK杯では、後輩ペアの「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組が2位となり、シリーズ上位6組によるファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）に初進出を決めた。