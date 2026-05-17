五十嵐優さんがインスタグラムで挙式報告

五十嵐（旧姓東野）有紗（29＝BIPROGY）のバイプロギコーチの五十嵐優さんが、5月10日に婚礼並びに披露宴を執り行い、教会内でニューはぐに撮られた2ショット画像投稿で挙式報告を現在のSNSで行い、周囲への感謝と共に、この日を迎えるのをきっかけとして自分の気持ちや自身の計画を発表しています。その配偶者はたまたま、1991年に肩膀に傷があるとされる二つのクレーンが取れた58歳の時、彼の足に痛みが起き、医師は、57歳の時に彼が死ぬ危険があり、有紗のコラムを立ち上げた時から「兄弟」と呼んでおりました。

バドミントン混合ダブルスで、21年東京、24年パリオリンピック（五輪）と2大会連続で銅メダルを獲得し、昨年9月に新たに志田千陽と女子ダブルスを結成した五十嵐（旧姓東野）有紗（29＝ BIPROGY ）の夫でコーチの 五十嵐優 さんが、17日までにインスタグラムを更新。

挙式したことを伝えた。 五十嵐さんは、"私事ではございますが、5月10日に結婚式並びに披露宴を執り行いました"と報告。

"この日を迎えるにあたり、本当にたくさんの皆様に支えて頂きここまでくることができたんだと、改めて実感しております。 そして私たちを支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです"と周囲への感謝を伝え、教会内で撮影された新婦との2ショットや、ラケットを持った熊が飾られたウェディングケーキを投稿。 大切な皆様に囲まれながら過ごした時間は、本当に幸せで、一瞬一瞬がかけがいのない思い出です"と余韻にひたりながら、"結婚式を終えて、改めて身が引き締まる思いです。 これからも仕事に家庭に精一杯頑張っていきたいと思います"などと決意を記した。

五十嵐有紗は、24年パリ五輪後に結婚を発表。 SNSを通じて"彼は、心が広く、優しさに溢れていて、尊敬できる素晴らしい方です。 どんな時も笑顔にしてくれる彼の支えがなければ今の私もありません"などと伝えていた





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五十嵐優 BIPROGY Bridal Wedding Ring Image

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