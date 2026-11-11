五つの試練20周年記念セールと溶鉄のマルフーシャコラボDLC配信開始

PCとSwitchで五つの試練が55%オフセールを実施。ウィザードリィIP45周年を記念し、溶鉄のマルフーシャとのコラボDLCも配信され、ファン向けイベントが進行中。

ゲーム『 五つの試練 』の開発元は、PC版（ Steam ）および ニンテンドースイッチ 版において、過去最安値となる55%オフセールの実施を発表しました。このセールは2006年の初登場から数えて、2026年6月8日に迎える本作の20周年を記念した特別なキャンペーンの一環として展開されています。

五つの試練の大幅割引と期間限定特典

今回の55%オフセールは、2026年11月11日から同年11月25日までの2週間にわたって行われます。対象プラットフォームはPC版（Steam）とニンテンドースイッチ版の両方で、長年愛されるシリーズの歴史を祝う形で幅広い層にアクセスできる価格設定が採用されています。このタイミングでの値下げは、新規プレイヤーの参入を促すとともに、既存ファンへの感謝を込めた施策と言えます。

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セール実施の背景には、2026年で生誕45周年を迎える『ウィザードリィ』IP全体としての記念セールとの連動があります。これにより、『五つの試練』単体の価値だけでなく、RPG界隈における歴史的な系譜や文化を体感する機会としても捉えられています。ユーザーはこの機会を通じて、シリーズの原点であるハードコアなダンジョン探索の魅力に改めて触れることが可能です。

溶鉄のマルフーシャとの異種キャラクター融合

併せて、インディークリエイターのhinyari9氏が手掛ける拠点防衛シューティング『溶鉄のマルフーシャ』とのコラボレーションポートレートDLCが配信を開始しました。このDLCはまずPC（Steam）版向けに提供され、ニンテンドースイッチ版については2026年11月20日に配信予定となっています。価格は両機種ともに1,480円（税抜）で統一されており、クロスプラットフォームでの体験を容易にしています。

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『溶鉄のマルフーシャ』は、戦火に揺れるスチームパンク世界の超ディストピア国家「カゾルミア」を舞台とした作品です。兵役に就いた少女「マルフーシャ」や仲間たちが、過酷な戦況下で運命に翻弄される姿が描かれており、その世界観は『五つの試練』のファンタジー要素と新たな化学反应を起こします。hinyari9氏は、各キャラクターのためにファンタジー世界観に合わせた独自の衣装デザインを描き下ろしており、視覚的な新鮮さが特徴的です。

シナリオエディタの機能強化と今後の展開

さらに、PC（Steam）版で提供されているシナリオエディタサービスにおいても、大型アップデートがベータ版として実施されました。このアップデートでは、連続イベントの実装や背景バリエーションの拡充が行われ、初期キャラクター設定や図鑑の並び順設定、各種シナリオオプションの追加など、クリエイター向けの機能が大幅に強化されています。これらの詳細はGame*Sparkの特集記事でも確認できます。

開発側によると、さらなるポートレートDLCの企画・開発も進行中であり、今後の『五つの試練』開発を長期的に継続していく方針です。これに伴い、本作および以降の新規ポートレートDLCは基本的に有料での配信になる予定です。カスタムポートレートの用意が難しいプレイヤーやニンテンドースイッチ版のユーザーにとっても、手軽に導入可能な本DLCは、死やロストの危険が伴うハードコアな迷宮探索へ少女たちを送り出すための重要なツールとなります。ユーザーはこれらの新コンテンツを活用し、より深みのある冒険体験を追求することが期待されます。